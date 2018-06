Pohjois-Pohjanmaalla oleva voimakas matalapaine liikkuu päivän aikana hitaasti kohti Lappia.

Juhannussää jatkuu epävakaisena ja tuulisena, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan eteläosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä esiintyy yksittäisiä sadekuuroja, mutta illalla sää selkenee. Päivän ylin lämpötila on 15…18 astetta ja yön alin 8…13 astetta. Päivällä esiintyy kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta, mutta illalla tuuli heikkenee.

Maan keskiosassa sää on pilvistä tai puolipilvistä. Monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivän aikana etelästä alkaen on vähitellen poutaa ja illalla idässä myös selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 13…17 astetta. Alueella esiintyy kohtalaista ja idässä navakkaa sekä puuskaista lounaistuulta ja illalla tuuli heikkenee.

Pohjois-Suomessa on enimmäkseen pilvistä ja yleisesti sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen on enimmäkseen poutaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylin lämpötila on 8…14 astetta, mutta Käsivarressa lämpötila on alempi. Yön alin taas on 5…10 astetta ja Pohjois-Lapissa +3…8 astetta. Koko alueella esiintyy heikkoa tai kohtalaista suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa lounaistuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa on 15 m/s.