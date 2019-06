Juhannus etelässä kesäisen lämmin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juhannuksen sää on etelässä kesäisen lämmin, mutta pohjoisessa epävakainen.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan matalapaine liikkuu juhannusaattona Ruotsista Lapin ylle. Se tuo sateita maan pohjoisosaan ja sade- tai ukkoskuuroja maan itäosaan. Idän ukkoskuuroissa voi esiintyä voimakkaita puuskia.

Lännessä on perjantaina poutaisempaa. Lämpötila kohoaa aattona maan etelä- ja keskiosassa ylimmillään 22–26 asteeseen, rannikoilla on viileämpää. Lämpötila nousee Etelä-Lappia myöten yli 15 asteen, mutta sitä pohjoisempana jäädään lähemmäksi kymmentä astetta.

Juhannusyönä sateet painottuvat maan pohjoisosaan, etelämpänä on todennäköisemmin poutaa.

Juhannuspäivä on edelleen epävakainen maan pohjoisosassa, mutta etelämpänä pääosin poutainen sää jatkuu. Lauantai on tuulinen päivä maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila kohoaa etelässä ja idässä yli 20 asteen, lännessä ja pohjoisessa ollaan 15 ja 20 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on tätäkin viileämpää.

Sunnuntaina sateet heikkenevät pohjoisessakin. Lämpötila nousee sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa 20 asteen tienoille, pohjoisessa lämpötila on pääosin 10–15 astetta.