Juhana Vartianen: Pykälien säätäminen ei auta, jos rahat ovat lopussa

Helsingin pormestariksi nouseva kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) hämmästelee Twitterissä päättäjien pykäläuskovaisuutta.

– Suomen poliittiseen kulttuuriin kuuluu kummallinen halu koettaa säätää asioista pykälillä, kun oikeasti kysymys on resurssipulasta. Jos rahat ja/tai hoitajat eivät riitä, ei auta, että lakiin kirjataan että niiden on riitettävä.

Vartiainen viittaa hoitajamitoitukseen sekä oppivelvollisuusiän pidentämiseen. Kuluneella viikolla opetushallitus tiedotti, että oppivelvollisuusuudistuksesta huolimatta yli 4 000 peruskoulun päättänyttä nuorta jäi vaille jatko-opiskelupaikkaa. Riittäviä määrärahoja uudistukselle on vaatinut esimerkiksi opetusalan ammattijärjestö OAJ.

Viestintäjohtaja Mikael Jungnerin kritisoi niin ikään hallitusta.

– Hoitajamitoitus ajaa kotihoitoa kaaokseen, kun sinne ei riitä enää hoitajia. Oppivelvollisuusiän nostaminen jätti aiempaa useamman nuoren ilman jatko-opiskelupaikkaa. Nämä aatteelliset uudistukset ovat vähän kuin horoskoopeilla johtaminen. Kuulostaa kivalta, mutta ei toimi.

