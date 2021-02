Juhana Vartiaisen mukaan yrityksiä syyttänyt professori on ”täysin pihalla”

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen toteaa suomalaisia yrityksiä hyvinvointivaltion rahoitusongelmista syyttävän professori Anu Kantolan olevan ”täysin pihalla”.

– Hyvinvointivaltiomme rahoitusongelmien syy on muita Pohjoismaita heikommassa ikärakenteessa ja alemmassa työllisyysasteessa, taloustieteilijä Vartiainen sanoo Twitterissä.

Anu Kantola kirjoitti Helsingin Sanomien kolumnissaan, ettei Suomen malli ole erityisen antelias, mutta ”siinä on kuitenkin yksi ero verrattuna muihin Pohjoismaihin: Ruotsilla, Tanskalla ja Norjalla on hyvin rahaa verrattuna Suomeen”. Tämän ongelman ytimessä ovat hänen mukaansa ”suomalaiset yritykset, jotka eivät pysy muiden Pohjoismaiden tahdissa”.

Kantola muun muassa totesi, ettei sosiaalipoliitikoilla tai edes ekonomisteilla ole viisautta siihen, miten yritys menestyy ja kehotti yritysjohtajia ”miettimään omaa rooteliaan” ja kysymään, mikä elinkeinoelämää vaivaa.

Juhana Vartiainen muistuttaa, että tuottavuuskasvu on ollut heikkoa kaikkialla.

– Eikä tuottavuuskasvu auta hyvinvointivaltion rahoitusongelmiin, koska se nostaa julkisia menoja lähes samassa suhteessa, hän sanoo.

– Taloudessa yritysten toiminta tiivistyy tuottavuuteen. BKT on työtunnit x tuottavuus. Tuottavuuskasvu nostaa elintasoa, mutta työtunnit ratkaisevat julkistalouden tilan. Pelkkä tuottavuuskasvu ei tuo uutta jaettavaa. Siksi työllisyyspolitiikka on avain, Vartiainen avaa.

Entinen SDP:n kansanedustaja ja puoluesihteeri, viestintäalan johtaja Mikael Jungner haastaa Vartiaista huomauttamalla ”miljardeja jauhavasta Supercell-osastosta, jossa jokainen yksittäinen työntekijä voi tuottaa miljoonien edestä yhteistä hyvää”.

– Ja ratkaistaan kansanterveysongelmat ryhtymällä kaikki Lasse Viréneiksi. Keskimäärin suomalaiset yritykset ovat keskimääräisiä ja pysyvät suunnilleen maailman teknologisen kehityksen mukana, kiitos avoimuuden ja globalisaation, Vartiainen vastaa Jungnerille.

Myös Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies arvostelee Kantolan näkemyksiä.

– Jo löytyi syyllinen Suomen kasvun ongelmaan! Yritykset ja yritysjohtajat – sopii ajan henkeen, hän päivittelee Twitterissä.

Häkämies sanoo olevansa kuitenkin samaa mieltä siitä, että yrityksissä on ratkaisu tähän tilanteeseen. Tähän tarvitaan hänen mukaansa ”ympäristö, jossa kasvuun kannustetaan”.

