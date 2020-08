Juhana Vartiainen: VM:n listalla lähemmäs muita Pohjoismaita

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen kutsui listaa myrkyksi hyvinvointivaltiolle.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan valtiovarainministeriön esittämät työllisyystoimet edustavat pohjoismaista linjaa. Vartiainen vastaa Twitterissä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle (vas.).

Pekonen totesi aiemmin torstaina, että lista olisi ”myrkkyä pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle”. Ministeri kertoi pöyristyneensä erityisesti ehdotuksesta, että ansiosidonnainen työttömyysturva ei kartuttaisi työeläkettä.

– Mahdatko Aino-Kaisa edes tiedostaa, että Valtiovarainministeriön lista toisi Suomen lähemmäksi muita Pohjoismaita? Niissä ei ole putkea, ammattiliiton työttömyysvakuutus ei yleensä kartuta eläkettä, ja työttömyysturva on velvoittavampi. Ja työllisyysaste korkeampi!, Juhana Vartiainen sanoo.

Vartiaiselle vastataan tviitin kommenteissa, että hän on unohtanut, ettei Ruotsissa ole eläkeputkea esimerkiksi siksi, että siellä irtisanomisissa sovelletaan LIFO-periaatetta (last in, first out). Sillä tarkoitetaan, että viimeisenä sisään tullut työntekijä lähtisi irtisanomisissa periaatteessa ensimmäisenä.

– Minulla ei ole tapana ”unohtaa” vaikka jotain voin joskus unohtaakin. LIFO ei todellakaan ole ”syy” sille, että Ruotsissa ei ole putkea, Juhana Vartiainen sanoo takaisin.

Vartiaisen mukaan ”mitään putken kaltaista järjettömyyttä ei hyvän työetiikan Ruotsissa ole missään vaiheessa edes haluttu säätää”.

Hän nostaa esiin myös muita Ruotsin piirteitä, joita ei hänen mukaansa kannata unohtaa.

– Eritoten yksilöllisempi palkkasopiminen. Kun yleiskorotus ei ole pakollinen ja automaattinen, ei ikä nosta yhtä herkästi työvoimakustannusta yli tuottavuuden.

Juhana Vartiainen sanoo pitävänsä LIFO-periaatetta kuitenkin aivan mahdollisena Suomessakin.

– Sen yksi etu on, että ikääntynyt työnhakija muuttuu taas ”junioriksi”: rekrytoinnin kynnys alenee, kun työnantaja tietää että viimeksi rekrytoidusta pääsee myös eroon.

Vartiaisen mukaan ”paras tapa” olisi yleisesti helpompi irtisanominen myös kannattavuusperustein, mutta irtisanomismaksu, joka porrastettaisiin työntekijän senioriteetin mukaan.

