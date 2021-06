Juhana Vartiainen vihreiden tappiosta HS:lle: Selvästi vasemmistopuolue

Tulevan pormestarin mielestä helsinkiläiset ovat oikeistoliberaaleja.

Helsingin pormestariksi nousevan kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan vihreiden vaalitappio on seurausta siitä, että puolue on liian vasemmalla, kertoo Helsingin Sanomat.

– Vihreät on nykyään selvästi vasemmistopuolue, se ei toimi oikeistoliberaalissa Helsingissä, Juhana Vartiainen sanoi HS:n haastattelussa.

Kokoomus sai Helsingissä 25,7 prosenttia äänistä ja vihreät 19,8 prosenttia. Vartiainen sanoi 13 884 ääntä ja vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki 7 102 ääntä.

Sinnemäki ei jaa Vartiaisen näkemystä vihreiden liiasta vasemmistolaisuudesta.

– Ajattelin, että sekä Helsingissä että valtakunnallisesti selvästi emme saaneet ihmisiä liikkeelle. En sanoisi, että olemme liian vasemmistolainen puolue, Sinnemäki sanoi HS:n haastattelussa.

Sinnemäki myönsi, että vaalitappio on pettymys ja vihreiden pudotus kokonaisuudessaan yllättävä.

Porvariblokilla enemmistö Helsingin valtuustossa

Vartiainen kiinnittää huomiota siihen, että vihreillä, SDP:llä ja vasemmistoliitolla ei ole enää yksinkertaista enemmistöä Helsingin valtuustossa. Punavihreillä on valtuustossa 42 paikkaa ja kokoomuksella, perussuomalaisilla, RKP:lla, liike nytillä, keskustalla ja kristillisdemokraateilla 43 paikkaa.

Vartiainen haluaa ottaa keskustatunnelin uudestaan selvitykseen.

– Haluaisin, että selvitettäisiin perinpohjaisesti kuinka paljon se maksaisi, onko halvempia vaihtoehtoja ja voisiko siihen saada esimerkiksi EU:n tukia. Aion toimia sen puolesta, Vartiainen sanoi HS:lle.

Vartiasen mukaan koulujen määrärahoihin palataan, kun Helsingille tehdään uutta talousstrategiaa.

– Nythän keskustelu koulujen rahoituksesta on liittynyt siihen, että pormestari (Jan) Vapaavuori on esittänyt niitä menolisäyksiä, joita on voitu perustella tällä pandemialla. On ollut myös yleistä tyytymättömyyttä koulujen määrärahoihin. On järkevää, että tämä yleisempi rahoitus- ja määrärahalinja vedetään uuden valtuuston aikana puolueiden välisessä neuvottelussa, Vartiainen sanoi Ylelle.

Kruunusiltojen ylittyviin kustannuksiin Vartiainen ei halua ottaa vielä kantaa, sillä hän ei ole perehtynyt aiheeseen riittävästi.

– Parhaani mukaan pyrin vaikuttamaan siihen, että kaupunkilaisten rahaa käytettäisiin mahdollisimman jämäkästi ja jämptisti. Minä vihaan julkisten varojen tuhlausta, Vartiainen sanoi Ylelle.