Juhana Vartiainen vastaa Li Anderssonille: Nyt pitäisi kiristää

Vasemmistoliiton Li Anderssonin mukaan velka on suhdannekysymys.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi hiljattain, että tiettyjä menonlisäyksiä on voitava tehdä velalla. Hänen mukaansa velka on puolueelle ”suhdannepoliittinen kysymys”.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiasen mukaan suhdannenäkemys puoltaa kuitenkin toimimista päinvastoin kuin Li Andersson esittää.

– Jos Li Anderssonille velka on ”suhdannepoliittinen kysymys”: VM:n ennusteen mukaan vuosina 2019-2023 on korkeasuhdanne: bkt ylittää potentiaalisen bkt:n, Vartiainen selvittää Twitterissä.

– Suhdanne on siis perustelu velan vähentämiselle ja julkisen talouden vahvistamiselle, ei päinvastoin, hän jatkaa.

Vartiaiselta kysytään tviitin herättämässä keskustelussa, voiko korkeasuhdanne jatkua vielä neljä vuotta. Hän vastaa, että yllätyksiä voi aina tulla, mutta finanssipolitiikka olisi parasta rakentaa pääennusteen varaan.

– Kun vuoteen 2017 asti järkevä linja oli ”lievästi kiristävä”, nyt sen pitäisi olla ”kiristävä”. Säätytalon ja (SDP:n puheenjohtaja) Antti Rinteen signaalit ovat valitettavasti aivan muuta, myötäsyklistä kameralismia.

— juhana vartiainen (@filsdeproust) May 25, 2019