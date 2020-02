Juhana Vartiainen: Vasemmiston tuki tulee korkeasti koulutetuilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja-ekonomistin mukaan muutos on tapahtunut kaikissa rikkaissa maissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kertoo Nykypäivän kolumnissaan ”Uusi vasemmisto” lukeneensa tammikuussa professori Thomas Pikettyn uuden teoksen Pääoma ja ideologia.

Yksi kirjan suurista teemoista on vasemmistopuolueiden kannatuspohjan muutos, ”todellinen megatrendi”.

– Vasemmistopuolueet saivat alun perin kannatuksensa vähän koulutetuilta ja pienituloisilta äänestäjiltä. Viimeisten 30–40 vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut ällistyttävän selvä muutos. Vähän koulutetut ja pienituloiset eivät enää äänestä vasemmistopuolueita. Joko he eivät äänestä lainkaan tai sitten he ovat siirtäneet tukensa kansallismielisille populisteille, Juhana Vartiainen kirjoittaa.

– Vasemmistopuolueiden poliittinen tuki tuleekin nykypäivänä korkeasti koulutetuilta. Moni on havainnut saman, mutta Piketty kykenee hämmästyttävän tarkasti osoittamaan, että sama muutos on tapahtunut kaikissa rikkaissa maissa. Vasemmistopuolueet ovat älymystön puolueita, hyvässä ja pahassa.

Vartiaisen mukaan muutos näkyy vasemmistopuolueiden politiikassa, joka ”periaatteellisista tasa-arvopuheista huolimatta ohjautuu korkeasti koulutettujen etujen puolustamiseen. Koska vasemmiston poliittiseen kulttuuriin kuuluu jonkinlainen ajatus sorretuista ja sortajista, perinteinen luokkaristiriita korvataan herkästi erilaisten vähemmistöjen puolustamisella”.

– Tai sitten vasemmisto liioittelee rajusti yhteiskunnan eriarvoisuutta, kuten Suomessakin tapahtuu.

Juhana Vartiaisen mukaan asiaan liittyy keskustelu kokoomukselle sopivista hallituskumppaneista.

– Jos perussuomalaisista ei ole työmarkkinareformien kumppaniksi, miksi ylipäänsä halajaisimme yhteistyötä heidän kanssaan?, hän kysyy.

– Mutta, mutta… Jokainen, joka julistaa, ettei perussuomalaisten kanssa koskaan tule tehdä hallitusyhteistyötä, tulee samalla julistaneeksi: työväestöä ja vähän koulutettuja suomalaisia selvimmin edustava puolue on pysyvästi eristettävä poliittisesta vaikutusvallasta.

– Kun vähemmän fiinin kansanosan ääni kuuluu politiikassa, se ei miellytä sivistyneistöä, ei oikealla eikä vasemmalla. Ja jotenkin tylyä on sekin, jos sekä sivistyneistön oikeistopuolue kokoomus että sivistyneistön vasemmistopuolueet ovat sitä mieltä, että vähemmän fiinien ihmisten puolue on kerta kaikkiaan eristettävä.