Juhana Vartiainen: Vain tuska tuo tulosta hyvinvointivaltiolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ikäviä päätöksiä ei voida välttää, vaikka se houkuttelevaa olisikin.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) tuo blogissaan esiin keinoja, joilla hyvinvointivaltion kestävyysvaje saadaan ratkaistua.

Kirjoituksessaan Vartiainen viittaa valtio-opin professori Anu Kantolan Helsingin Sanomissa julkaistuun kolumniin. Kantola katsoi, että suomalainen yhteiskunta on hakoteillä yrittäessään pienentää kestävyysvajetta työllisyysastetta nostamalla. Hänen mukaansa suomalaisten yritysten tulisi myös toimia toisin kuin nyt.

Vartiaisen mukaan työllisyysasteen nousu on oikea keino, koska se vahvistaa julkistaloutta tehokkaasti, kun ihmisiä siirtyy tulonsiirroilta nettoveronmaksajiksi.

– Tuottavuuskasvu ei siis ratkaise kestävyysvajetta. Tämän ymmärtää myös sitä kautta, että tuottavuutemme on nyt korkeampi kuin koskaan. Silti julkistaloutemme on kriisissä. 1970-luvulla tuottavuutemme oli selvästi alhaisempi mutta julkistalous ei ollut kriisissä. 50 vuotta sitten oli helppo rakentaa hyvinvointivaltiota, koska aktiivi-ikäisiä oli paljon ja hoidettavia vanhuksia vähän. Kestävyysvaje johtuu ikääntymisestä, ei riittämättömästä tuottavuudesta, Juhana Vartiainen kirjoittaa.

Hänen mukaansa kokonaan toinen asia on, jos tuottavuuskasvua tapahtuu julkisessa palvelutuotannossa. Se pienentäisi kestävyysvajetta tehokkaasti, mutta ilmiöstä ei ole juurikaan merkkejä.

– Siksi poliittisesti ikäviä työreformien ja sosiaaliturvan reformien päätöksiä ei voi välttää — niin houkuttelevaa kuin se poliittiselle vasemmistolle olisikin.

Kansanedustajan mukaan poliittinen järjestelmä on ”kovan ähkimisen ja tuskailun” jälkeen omaksunut hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta johdonmukaisen työllisyystavoitteen.

– Työllisyyden edistäminen on otettu yhteiseksi tavoitteeksi ja on nähty sen yhteys hyvinvointimenojen rahoittamiseen. Tässä on tapahtunut muutos, ja hyvä niin, Juhana Vartiainen kirjoittaa.

– Vain tuska tuo tulosta — näin lausui eräs kuntovalmentaja, ja se pätee myös hyvinvointivaltion pelastamiseen.