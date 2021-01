Juhana Vartiainen: Vähemmän vapaapäiviä – enemmän tuloja

Kalenteriin osuvien vapaapäivien vähäinen määrä on kokoomusedustajasta talouden kannalta hyvä asia.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kommentoi Twitter-tilillään Helsingin Sanomien uutista, jossa kerrotaan, että vuonna 2021 vapaapäiviä tulee olemaan vähän ja seuraavana vuonna, eli vuonna 2022, vielä tätä vuottakin vähemmän.

Tviitissään Vartiainen ihmettelee, mikä tekee vuodesta huonomman, jos vapaapäiviä on vähän, koska talouden kannalta tarkasteltuna tällainen vuosi on parempi.

– Hmm. Vuosi on ”huono” jos vapaapäiviä on vähän? Toisaalta bkt on isompi ja enemmän tuloja. Ja kaikki vapaat olisivat parhaassa maailmassa tietysti vapaasti sovittavissa, Vartiainen kirjoittaa.

Vapaapäivien määrä vaihtelee vuosittain, HS kertoo. Tämä johtuu siitä, että päivämäärään sidotut pyhä- ja juhlapäivät liikkuvat, eli se, minä viikonpäivänä ne ovat, vaihtelee. Käytännössä on siis kyse siitä, osuuko juhlapäivä arkipäivälle vai viikonlopulle.

Parhaimmillaan näitä ”ylimääräisiä” vapaapäiviä voi olla kymmenen. Viime vuonna niitä oli yhdeksän, tänä vuonna kahdeksan ja ensi vuonna seitsemän.

