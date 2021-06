Juhana Vartiainen: Uskon, että lupaukset pidetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja on nousemassa Helsingin pormestariksi.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) sanoo uskovansa siihen, että Helsingin pormestari valitaan ennakkoon tehdyn sopimuksen mukaisesti.

– Uskon että lupaukset pidetään. Olen luottavainen sen suhteen, että jos pormestariehdokkaat sitoutuvat tähän, se toteutuu myös valtuustossa. Se on kaikkien etu, Vartiainen sanoo.

Vartiainen on kokoomuksen ehdokas Helsingin pormestariksi. Puolueiden johdot ovat sopineet, että suurimman puolueen ehdokas valitaan pormestariksi. Vartiaiselle muistutettiin hänen tiedotustilaisuudessaan, että kyseessä on pelkkä herrasmiessopimus. Lopullisen valinnan tekee Helsingin kaupunginvaltuusto, jonka valinta on edelleen kesken ja joka ei ole vielä järjestäytynyt.

Vartiainen uskoo, että ennalta sovittu malli pitää, koska puolueiden pormestariehdokkaat ovat niin luvanneet.

– Kaikki Helsingin puolueet ovat kampanjan aikana sitoutuneet siihen, että pormestari tulee suurimmasta puolueesta. Se todettiin pormestariehdokkaiden tenteissäkin.