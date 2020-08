Juhana Vartiainen: Työn määrä ei ole vakio

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan vanhojen pidemmät työurat eivät vähennä nuorten työllisyyttä.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kommentoi Twitter-tilillään Helsingin Sanomissa julkaistua mielipidekirjoitusta, jossa ihmetellään, miksi iäkkäiden työuria pidennetään.

– Otsikon kysymyksen [Mitä järkeä on jatkaa meidän iäkkäiden työuria?] kuulee usein. Mutta työn määrä ei ole vakio, vanhojen pidemmät työurat eivät vähennä nuorten työllisyyttä. Näin sanoo niin teoria kuin empiria, Vartiainen kirjoittaa.

Vartiainen perustelee kantaansa viittaamalla aiheesta tehtyyn itävaltalais-saksalaiseen tutkimukseen.

Jouko Heynon (filosofian maisteri, Turku) kirjoittama mielipidekirjoitus, johon Vartiainen tviitillään viittaa, on vastaus aiemmin HS:ssä julkaistulle Outi Seppälän (terveyskeskuslääkäri, Espoo) mielipidekirjoitukselle.

Heyno ottaa kirjoituksessaan käsittelyyn Seppälän esiin nostaman osa-aikaeläkkeiden ja vuorotteluvapaiden merkityksen työn jatkamisen ja työllistämisen kannalta.

– Tätä samaa keskustelua käydään jatkuvasti, mutta sen lähtökohta on kansantalouden ja yhteiskunnan kannalta täysin mieletön, Heyno kirjoittaa.

– Nuoria työttömiä (15–24-vuotiaat) on kymmeniätuhansia. He ovat niitä, joiden pitäisi tulevaisuudessa elättää vanhuksia ja ylläpitää muun muassa kansantalouden mekanismeja, tuotantoa ja palveluja. Mitä järkeä on jatkaa meidän vanhusten työuria? Heyno kysyy.

