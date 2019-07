Juhana Vartiainen: Työministeriltä outo väite työttömyydestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallituksen työllisyystoimet vaikuttavat teeskentelyltä.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) hämmästelee työministeri Timo Harakan (sd.) esittämiä lausuntoja työllisyyskehityksestä.

Harakka totesi tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että ”jotakuinkin kaikki helposti työllistyvät ovat jo löytäneet töitä”.

Hän viittasi työttömyysturvan menoissa havaittuun käänteeseen, jonka myötä työmarkkinatuen ja peruspäivärahan menot ovat ylittäneet ensimmäistä kertaa ansioturvan kustannukset. Työministeri myös kutsui työllistämistoimien tarkkaa etukäteisarviointia ”ihmisälyn aliarvioimiseksi”.

Juhana Vartiainen huomauttaa työllisten määrän trendin pysyneen käytännössä paikallaan koko alkuvuoden. Eurostatin EU-tilastojen mukaan vain viidessä Välimeren maassa on tällä hetkellä Suomea korkeampi työllisyysaste.

– Monien mielestä hallituksella on ”vaikea työllisyysurakka” edessään. Minun ensivaikutelmani on päinvastainen: ettei hallitus aio edes yrittää – korkeintaan teeskentelee lisäävänsä työllisyyttä, Vartiainen kirjoittaa twitterissä.

Hän tiedustelee Timo Harakalta perusteita väitteelle ”helposti työllistettävien” tilanteesta.

– Se on outo väite taloudessa, jossa on yksi EU:n korkeimmista työttömyysasteista. Työttömien joukossa on myös valtava vaihtuvuus, Vartiainen toteaa.

Tähän mennessä ilmoitetut työllisyystoimet ovat koostuneet lähinnä ”pehmeistä” keinoista, vaikka hallitusohjelman mukaan mitään keinoja ei suljeta pois harkinnasta.

– Ovatko pöydällä mukana: yleissitovuuden rajaus, eläkeputken purku, ansioturvan lyhentäminen ja kodinhoidon tuen lyhentäminen? Siis onko ne suljettu pois vai ei, Juhana Vartiainen kysyy.

Ja hei @TimoHarakka , @mkorhosella on pointti: jos todella ajattelet, että kaikki helposti työllistettävät ovat jo töissä, sehän olisi huomattava luottamuslause edelliselle hallitukselle. https://t.co/DO5R22DCEZ — juhana vartiainen (@filsdeproust) July 24, 2019

Jos tämä on parasta, mihin hallitus ja @TimoHarakka pystyvät, on syytä olla todella huolestunut. Puolivillaisia keinoja, eivätkä edistä työllisyyttä alkuunkaan. Lisää tukirakenteita ja ihmisen riippuvuutta järjestelmästä-nykysosialismia aidoimmillaan. https://t.co/CPm4Ox8xwB — Jukka Kopra (@jukka_kopra) July 23, 2019