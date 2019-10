Juhana Vartiainen: Työlinja on SDP:lle liian vaikeaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallituksen talouslinjaa voi verrata Donald Trumpiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen mielestä ”ei ole yllättävää, että uuden hallituksen ohjelma ja toimet ovat selvästikin omiaan lisäämään kokonaiskysyntää ja julkistalouden alijäämää vaikka ei olla taantumassa. Tämä ei myöskään helpota alkavaa palkkasopimuskierrosta.”

– Vertailukohta löytyy Atlantin takaa. Myös Donald Trump ylikuumentaa taloutta populistisin perusteluin, vaikka lähtökohtana on täystyöllisyys, Juhana Vartiainen kirjoittaa Nykypäivässä.

– Vasemmisto- ja oikeistopopulistien talouspolitiikat taitavat postmodernissa maailmassa lyödä kättä. Me tylsänjärkevät kokoomuslaiset ja lipposlaiset demarit saamme sitten joskus korjata laivan suuntaa.

Vartiaisen mukaan talous on nyt osapuilleen suhdannetasapainossa, joka näkyy kasvun hidastumisena.

– Vaikka maailmantalous puksuttaisi entiseen tapaan, Suomen olisi yhä vaikeampaa pysyä mukana, koska meidän on vaikeaa kasvattaa tuotantoamme. Meiltä loppuvat ihmiset, joita voidaan lisätä tuotantoon.

Kasvun hidastuminen tarkoittaakin hänen mukaansa normalisoitumista trendikasvuksi, ei taantumaa. Vartiaisen mukaan törmäyksen merkit ovat nähtävissä: yritysten mielestä uusien työntekijöiden saatavuus on keskeinen tuotannon lisäämisen rajoite; tuotanto ja työllisyys kasvaisivat kaupungeissa, mutta kaupungistumista jarruttaa asuntojen saatavuus.

– Kun ollaan suhdannetasapainossa, ei ole perusteltua lisätä kokonaiskysyntää. Ostovoimaa ei tule erityisesti tukea. Järkevä talouspolitiikka keskittyisi nyt laajentamaan talouden potentiaalia eli työntämään tarjontarajoitteita tuonnemmaksi. Se tapahtuu lisäämällä työpanoksen tarjontaa eli patistamalla uusia ihmisiä tulee työmarkkinoille, Juhana Vartiainen toteaa.

Työvoiman tarjonnan lisääminen olisikin hänestä nyt avainasemassa.

– Keinot ovat tuttuja – työperäisestä maahanmuutosta kannustavampaan sosiaaliturvaan ja joustavampaan palkkasopimiseen. Ja koska julkistaloutemme on jo nyt – suhdannetasapainossa – alijäämäinen, on tietysti elintärkeää vahvistaa julkistaloutta kaikilla muillakin keinoilla, Juhana Vartiainen katsoo.

– Siksi Suomella on huono onni, kun valtaan on juuri nyt tullut vasemmistohallitus. Ammattiliittojen tukeman hallituksen on kerta kaikkiaan vaikeaa harjoittaa tarjontapolitiikkaa.

– Koulutus on toki vasemmistolle aina mieluinen iskusana, mutta se vaikuttaa hitaasti. Tuiki tarpeellinen työlinjapolitiikka, joka patistaa uusia ihmisiä työmarkkinoille, on nykyiselle sosialidemokratialle ja ammattiyhdistysliikkeelle liian vaikeaa.