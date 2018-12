Juhana Vartiainen: Tässä haaste oikeistolle ja vasemmistolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan oikeudenmukaisuuden näkökulmaa ei pidä unohtaa.

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan viimeaikaiset tapahtumat osoittavat sen, että paraskaan taloudenpito ei ole kestävää, jos yhteiskuntaa ei koeta oikeudenmukaiseksi.

– Britannian EU-ero-kansanäänestys on monen mutkan kautta seurausta pääministeri Margaret Thatcherin kovasta oikeistolaisesta politiikasta. Sillä oli monia hyviäkin perusteluja ja se on pitänyt maan työttömyyden pysyvästi alhaalla. Se on johtanut Englannin sydänmailla ja maaseudulla laajaan tyytymättömyyteen, Vartiainen kirjoittaa blogissaan.

Vartiainen nostaa esimerkiksi myös Ranskan, jossa talouden uudistukset saivat tyytymättömät kansalaiset kaduille. Hänen mukaansa Ruotsissa työllisyyspolitiikka on onnistunut hyvin, mutta se on samalla vahvistanut maahanmuuttovastaisuutta niiden parissa, jotka eivät koe siitä hyötyneensä.

Viime vuosien kokemusten perusteella kokoomusedustaja antaa oikeistolle ja vasemmistolle suosituksen ja haasteen.

– Oikeisto, te (me) olemme oikeassa siinä, että Suomi tarvitsee markkinaehtoisia uudistuksia. Me tarvitsemme kurinalaista julkistaloutta. Meidän pitää uskaltaa kertoa kansalaisille ja äänestäjille, että julkistalouden vahvistamisen on jatkuttava ensi vaalikaudella, sekä säästöin että työllisyyttä vahvistavin työmarkkinauudistuksin — vaikka epäsuosituinkin.

– Julkinen hyvinvointijärjestelmämme on ylläpidettävissä vain jos työkykyiset ihmiset elättävät itsensä.

Vartiainen kirjoittaa, että oikeisto ei saa kuitenkaan unohtaa oikeudenmukaisuuden näkökulmaa.

– Taloutta on uudistettava niin, että ihmiset kokevat pysyvänsä osana kansakuntaa. Meidän ei pidä väheksyä tulonjakokysymyksiä, ja työllisyyspolitiikan yhtenä johtotähtenä on oltava, että tulonjako ei kärjisty.

– Hyvä pohjoismainen yhteiskunta tulee vaatimaan varakkaaltakin mittavan veroleiviskän eikä meidän pidä muuta luvata, hän toteaa.

Vartiaisen mukaan vasemmiston ”tehtävänä ja oikeutena” on puolustaa heikompia. Hän muistuttaa, että ”markkinatalous menestyy parhaiten julkisen hyvinvointivaltion kumppanina”.

– Hyvinvointivaltion, joka kouluttaa ja valmentaa jokaisen nuoren ja jokaisen kansalaisen toimimaan Suomessa eli globaalissa taloudessa.

– Mutta arvoisa vasemmisto, muistakaa, että yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vakavimmat seuraukset syntyvät eriarvoisuuden kokemuksesta eivätkä enää absoluuttisesta kurjuudesta.

Vartiainen pyytää, ettei vasemmisto liioittelisi.

– Älkää maalatko seinille sellaista kurjistumisen ja epäoikeudenmukaisuuden kuvaa, joka ei vastaa todellisuutta. Uskokaa pois, hallituksessa iloitaan oikeasti siitä, että olemme saaneet aikaan kasvua ilman tuloerojen kasvua. Koetetaan jatkaa niin, Vartiainen kirjoittaa.