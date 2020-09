Juhana Vartiainen: Tänne voi maksaa enemmän veroja jos haluaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja näytti, miten vasemmistokollega voi toteuttaa toiveensa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on jakanut Twitterissä kansanedustaja Veronika Honkasalon (vas.) aiemmin Facebookissa jakaman kuvan, jossa tämä pitelee ”Haluan maksaa enemmän veroja” -kylttiä.

− Hei Veronika, voit toteuttaa toiveesi! Kaivoin sinulle Valtiokonttorin tilinumerot, joille voit maksaa! Jos postaat tänne maksuotteet, se varmaan toimii esikuvana muillekin, Juhana Vartiainen twiittaa. Mukana seurasi tilinumeroita.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistön mielestä Juhana Vartiaisen twiitti ”on mauton tapa tehdä politiikkaa”.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi vastaa Ville Niinistölle, että Honkasalon kuva on mauton.

− Se vasta mautonta populismia on, että 100 % verovaroilla elävänä kansanedustajana hurskastelee, että ”haluan maksaa enemmän veroja”. Oikeastihan hän tässä haluaa, että tämän yhteiskunnan nettoveronmaksajilta vietäisiin vielä enemmän, Romakkaniemi sanoo.

Veronika Honkasalo vastaa Juhana Vartiaiselle jakamalla alkuperäisen päivityksen kesäkuulta 2015.

Siinä hän sanoo maksavansa mielellään veroja, joilla ”katetaan hyvä koulutus lähtien varhaiskasvatuksesta aina maksuttomaan korkeakoulutukseen”.

− Tehkäämme sopimus: Kaikki ne, joilla on työ, ovat mukana ja maksavat enemmän tuloveroa. Ne, jotka tienaavat vain hyvin vähän, maksavat kykynsä mukaan, ne, joilla on omaisuutta, osallistuvat myös. Itse systeemi on jo olemassa, byrokraattisia uutuuksia tai hienosäätöä ei tarvita, mitään yksittäistä ryhmää ei tarvitse painostaa olemaan mukana. Voitte vain yksinkertaisesti korottaa veroprosenttia, Honkasalo kirjoittaa.

− Tehkää se mielellään progressiivisesti ja ottakaa mukaan kaikki tulot, myös pääomat ja varallisuus. Ymmärrätte varmaan, että idea on sama kuin tavallisissa talkoissa: Se, jolla on isoin harava, pystyy samassa ajassa haravoimaan enemmän koko päiväkodin piha-alueesta kuin se, jolla on rikkinäinen harava tai hiekkalaatikon leikkiharava, hän lisää.

Honkasalo arvostelee sitä, että Vartiainen on yhdistänyt jakaamsan kuvaan toisen kuvan SKDL:n vanhasta julisteesta.

− Tällaiset irti kontekstista askartelut ovat yleensä äärioikeiston politiikan metodi. Eli sellaista kannattaa välttää, varsinkin jos haluaa jatkossakin profiloitua tiedepoliitikkona.

Kokoomuksen entinen kansanedustaja Heikki A. Ollila huomauttaa, että Honkasalolla olisi kansanedustajana vaihtoehtoinen tapa osallistua.

− Kansanedustaja voi myös enempien verojen maksamisen sijaan jättää hakematta verotonta kulukorvausta, Heikki A. Ollila twiittaa.

