Juhana Vartiainen: Tämän takia olemme leikkausten kierteessä

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan työllisyysastetta on nostettava.

Juhana Vartiainen kertoo Twitterissä, miksi hän ajaa työmarkkinauudistuksia.

– Niin kauan kun meillä on liian alhainen työllisyysaste, olemme leikkausten kierteessä kun ikääntyminen vähentää tuloja ja lisää menoja, Vartiainen sanoo.

Juhana Vartiaiselle vastataan keskustelussa, että olisi ajettava ”oikeutta työhön” eikä sanktioitava niitä, jotka ”eivät työllisty juuri halutulla tavalla”.

– ”Oikeus työhön” on vaan sillä tavalla hankala, ettei ole vastapuolta, jolla olisi velvollisuutta se oikeus toteuttaa. Emme voi velvoittaa ketään työllistämään, Vartiainen toteaa takaisin.

Hänen mukaansa parasta mitä voidaan saavuttaa, on, että ihmisten työhön ottaminen tehdään yrityksille houkuttelevaksi.

Tilastokeskuksen marraskuussa julkaiseman väestöennusteen mukaan työikäisten eli 15–64-vuotiaiden määrä on vähentynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 100 000 henkilöllä.

Työikäisten osuuden väestöstä ennnustettiin pienenevän nykyisestä 62 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin työikäisten väestön arvioidaan olevan yli 200 000 henkeä nykyistä pienempi.

Luvut ovat myrkkyä huoltosuhteelle. Sataa työikäistä kohden on nyt 60 ”huollettavaa” eli alle 15-vuotista ja yli 65-vuotiasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2070 sataa työikäistä kohden on jo 81 huollettavaa. Ilmiön taustalla on niin syntyvyyden lasku kuin nettomaahanmuuton väheneminenkin.

