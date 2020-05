Juhana Vartiainen: Tämä ei ole ammattiliitolle sopivaa

Kansanedustaja pitää PAMin toimintaa epäeettisenä ja harhaanjohtavana.

– Tämä on harhaanjohtavaa ja epäeettistä toimintaa, ei suomalaiselle ammattiliitolle sopivaa, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) katsoo.

Vartiainen kommentoi Twitterissä jaettua päivitystä Palvelualojen ammattiliitto PAMin esitteestä. Kotiin jaetussa esitteessä esitellään syitä liittyä ammattiliittoon.

Yhtenä syynä esitteessä mainitaan ansiosidonnainen työttömyysturva, jos jäät työttömäksi.

– Hei @pamliitto! Kotiini tuli tällainen. Minkä vuoksi annatte ymmärtää, että #ansiosidonnainen #työttömyysturva olisi riippuvainen jäsenyydestä jossain muuallakin kuin työttömyyskassassa, kun se ei ole totta ja varmasti tämän tiedätte?, Twitterissä ihmetellään.

Suomessa ansiosidonnainen työttömyysturva ei edellytä liiton jäsenyyttä. Vaikka useimmat työttömyyskassat toimivat ammattiliittojen yhteydessä, ei liittoon ei ole pakko liittyä, sillä työntekijä saa yhtäläisen oikeuden ansioturvaan liittymällä liiton sijaan pelkkään työttömyyskassaan. Suomessa on myös ammattiliitoista riippumaton Yleinen työttömyyskassa YTK.

– Minuunkin on ollut yhteydessä ihminen, joka nyt on yllättynyt ikävästi, koska ei saakaan ansioturvaa vaikka on luullut olevansa siihen oikeutettu, Juhana Vartiainen sanoo.

Vartiainen itse on ehdottanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista niin, että se koskee kaikkia palkansaajia, eikä ainoastaan työttömyyskassojen jäseniä. Näin toimitaan esimerkiksi Norjassa ja Islannissa.

– Siksi universaali ansioturva, Vartiainen toteaa.

