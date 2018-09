Juhana Vartiainen: Tämä asenne pitää työttömyyden korkealla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja toteaa, ettei ay-liikkeellä voi olla veto-oikeutta lainsäädännöllisiin uudistuksiin.

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan irtisanomissuojaan liittyvän muutoksen toteuttamiseen ei liity dramatiikkaa.

Hän painottaa, että kyseistä työmarkkinauudistusta on esittänyt eduskunnan enemmistön tukea nauttiva hallitus.

– Se ei riitele kenenkään kanssa, vaan valmistelee normaaliin tapaan. Mitään riitaisaa ilmausta ei ole hallituksen puolelta tullut, Vartiainen kirjoittaa Twitterissä.

Vartiainen vastaa Twitter-kommentteihin, joiden mukaan laajojen työtaistelujen uhka voisi saada hallituksen perääntymään hankkeesta.

– Tuo asenne johtaa siihen, että olemme ikuisesti yli 7 prosentin työttömyyden maa.

Hän myös pitää outona näkemystä, jonka mukaan uudistusten läpivienti edellyttäisi aina hallituksen ja työmarkkinaosapuolten tiivistä yhteistyötä.

– Aivan outo käsitys valtiovallasta. Yhdessä voivat viedä eteenpäin yksilöt ja yritykset ja partit. Valtiovalta säätää lait, joiden puitteissa muut voivat toimia. Eivät lait ole neuvottelukysymyksiä, vaan ne on säädettävä kansan parhaaksi, Vartiainen toteaa.

– On syytäkin kyseenalaistaa se ay-liikkeen kanta, että sillä on veto-oikeus uudistuksiin. Suomi on tässä aivan poikkeuksellinen Pohjolassa.

