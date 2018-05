Juhana Vartiainen: Suomi ampuu itseään jalkaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan tarveharkinta hidastaa työllisyyden kasvua.

– Suomi ampuu edelleen itseään jalkaan ylläpitämällä vahingollista ja työllisyyskasvua hidastavaa ”saatavuusharkintaa”, Juhana Vartiainen tviittaa.

Hän on jakanut tästä löytyvän Ylen artikkelin. Siinä kerrotaan ohjelmistoinsinööri Hussein Parsaiyanin työnhausta ja pyörityksestä Suomen byrokratiassa. Insinööri joutui muun muassa todistitelemaan pätevyyttään ja tarpeellisuuttaan TE-toimistolle, vaikka hänellä oli työsopimus IT-yritys Smarpin kanssa. Parsaiyan työskentelee nyt yrityksessä jo kolmatta vuotta. Silti byrokratia meinasi saada hänet lähtemään maasta heti alkuun.

– Piti täyttää TE-toimiston kaavake. Kun TE-toimisto hyväksyi hakemuksen, piti odottaa Maahanmuuttoviraston päätöstä. Odotin ensimmäistä oleskelulupaa 4–5 kuukautta, Parsaiyan kertoo Ylelle.

Suomessa käytäntönä on, että avoimeen työpaikkaan on ensisijaisesti palkattava työntekijä EU tai ETA-alueelta. Saatavuusharkinnan tekee TE-toimisto, joka arvioi, olisiko avoinna olevaan työpaikkaa mahdollista kohtuullisessa ajassa saada työvoimaa Suomesta tai muualta ETA-alueelta. Jos näin on, oleskelulupahakemus saatetaan hylätä.

SAK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä vastaa Juhana Vartiaiselle, ettei saatavuusharkintaa sovelleta asiantuntija-ammatteihin eikä alueellisiin työvoimapula-ammatteihin.

– Kannattaa muistaa että saatavuusharkinnnan yksi tavoitteista on huolehtia suomalaisilla työmarkkinoilla jo olevien työnhakijoiden mahdollisuuksista työllistyä, Kyntäjä toteaa.