Juhana Vartiainen: Setelipaino ei ratkaise Suomen ongelmia

Julkistalouden vahvistustarve on suuri, kokoomusedustaja sanoo.

Kansanedustaja, eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok.) ruotii blogissaan koronakriisin runteleman talouden tilannetta. Ekonomistiedustaja epäilee, ettei Sanna Marinin (sd.) hallitus tule onnistumaan vastuullisessa taloudenpidossa.

Vesa Vihriälän johtama talousviisaiden työryhmä suositteli toukokuussa koronakriisin jälkeiselle taloudelle ensin elvytysruisketta, mutta myös myöhempää sopeuttamisvaihetta, jolloin julkinen talous saatetaan kestävälle polulle. Vartiainen luonnehtii Vihriälän työryhmän raporttia ”ansiokkaaksi”.

– Tänä vuonna julkista alijäämää kasvatetaan roimasti, aina lähes 20 miljardiin euroon. “Elvytys” siis todella toteutuu, Vartiainen toteaa.

– Julkistaloutta on puolestaan vahvistettava heti kun talouskasvu on taas päässyt käyntiin. Vahvistustarve on iso.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) on puhunut 5 miljardin vahvistustarpeesta 2020-luvulla.

– Tämä on kuitenkin vain minimitavoite, ja oma arvioni on, että olisi viisasta vahvistaa julkistaloutta enemmän. Julkisen talouden ennusteissahan oli vuodelle 2023 noin 5 miljardin alijäämä valtiolle ja kunnille jo ennen kuin koronakriisistä oli kuultukaan, Vartiainen kirjoittaa.

– Hoivatarpeet kasvavat rajusti tällä vuosikymmenellä samalla kun työikäisen väestön väheneminen jatkuu.

– Siksi sopeutustarve on vähintään 5 miljardia ja todennäköisesti enemmän — ellemme sitten halua ottaa riskejä ja antaa velkasuhteen nousta 100 prosenttiin, Vartiainen uskoo.

Vartiaisen mukaan sopeutuspäätökset olisi uskottavuuden takia tehtävä vuonna 2021. Vartiainen kuitenkin epäilee hallituksen kykyä vastuulliseen ja julkistaloutta vahvistavaan politiikkaan.

Kevään 2019 hallitusneuvottelut osoittivat kansanedustajalle, miten ”vasemmiston dominoiva” hallitus toimii.

– Se lisäsi surutta menoja ja väitti rahoittavansa menolisäyksensä talouden suorituskykyä vahvistavilla rakenneuudistuksilla.

– Uudistusten suunnittelu dumpattiin työmarkkinajärjestöjen työryhmiin, joista ei sittemmin ole kuulunut yhtään mitään, Vartiainen kirjoittaa.

Vasemmiston parissa vahvistuu Vartiaisen mukaan nyt käsitys siitä, että Euroopan Keskuspankki alkaa rahoittaa Suomen julkistaloutta, eikä velkaongelmia kannata ratkaista normaalilla taloudenpidolla.

Kyseessä on kokoomusedustajan mukaan kuitenkin ”perustavaanlaatuinen väärinkäsitys”, sillä setelirahoitus ei ratkaise Suomen rakenteellisia ongelmia. Setelipaino ei tuota hoitajia tai opettajia, Vartiainen muistuttaa.

– Oikeasti tarvitsisimme roimia työllisyyttä lisääviä uudistuksia ja paljon lisää maahanmuuttoa. Pelkään että Suomi ei tähän kykene. Vasemmisto estää edelliset ja persut jälkimmäisen. Poliittista keskustelua seurattuani en siksi ole toiveikas hallituksemme vastuullisuuden suhteen.

– Mutta jälleen kerran — olen oikein mielelläni väärässä, kansanedustaja päättää.