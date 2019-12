Juhana Vartiainen: SDP ei aio tehdä mitään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä työllisyyden nostoon olisi olemassa tepsiviä toimia.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen arvostelee yhteisöpalvelu Twitterissä voimakkaasti hallituksen työllisyystoimia.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoi ennen joulua Kauppalehden haastattelussa, että ”kikkakolmosta on turha odottaa”, vaan työllisyyden nostoon tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.

Haataisen kommentit herättivät kommentointia siitä, että hallituksella ei ole konkreettista ohjelmaa työllisyyden parantamiseksi. Työministerin sanomisia arvosteli Twitterissä muun muassa Oulun läänin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Sebastian Stenfors.

– Työministeriössä on varmasti läjäpäin selvityksiä eri työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista. Niissä on vain se ongelma, että vaikuttavimmat niistä vaatisivat tai ajaisivat työttömiä toimimaan. Tämä on tietysti hyvin epäsuosittua vasemmistohallituksessa, Stenfors tviittaa.

Samoilla linjoilla on myös Vartiainen.

– Sebastianilla&Almalla on pointti. Tuo Haataisen ”ihmelääkettä ei ole” -retoriikka on demarien käyttämä väsynyt ilmaisu sille, että mitään ei haluta/aiota tehdä. Tosiasiassa työllisyystoimien vaikutuksista tiedetään paljon, ja tepsiviä toimia on. Schröder, Borg, Kok-varjobudjetti, Vartiainen twiittaa.

