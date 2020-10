Juhana Vartiainen Sanna Marinille: Sellaista laskelmaa ei ole olemassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan pääministeri viittasi lukuihin, joita ministeriö ei ole antanut.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on sitä mieltä, että pääministeri Sanna Marin (sd.) vetoaa työllisyysvaikutuslaskelmaan, jollaista ei todellisuudessa ole. Vartiainen viittaa Twitterissä Marinin kommenttiin Iltalehden tiistain puheenjohtajatentissä.

– Marin: ”Näyttää siltä, että kokoomus ei luota valtiovarainministeriön laskelmiin, joiden mukaan hallituksen toimet tuottavat työtä 31 000-36 000 paikan edestä.” Sellaista laskelmaa ei ole olemassa, Juhana Vartiainen sanoo.

Hän jatkaa, ettei valtiovarainministeriö ole voinut arvioida uudistuksia, joita ei ole olemassa. Vartiaisen mukaan hallituksen tähänastisten uudistusten saldo on negatiivinen.

– Lupauksissa on järjestöille lykätty +10-12 tuhannen vaade, mutta luvattu myös perhevapaauudistus, jonka vaikutus -5 000, hän huomauttaa.

Marinin hallitus on sälyttänyt työmarkkinajärjestöille vastuun keksiä keinot siihen, miten yli 55-vuotiaiden työllisyyttä saadaan parannettua. Toimista toivotaan 10 000-12 000 uutta työllistä. Hallitus on luvannut tehdä toimia itse, jos järjestöt eivät saa ratkaisuja aikaan marraskuun loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö ei ole voinut arvioida mahdollisten tulevien toimien vaikutuksia, koska niistä ei toistaiseksi ole tietoa. Hallituksen perhevapaauudistuksen on taas laskettu vähentävän työllisyyttä tuhansilla.

Juhana Vartiainen toivoo kuitenkin keskustelua työllisyystoimista hallituksen kanssa.

– Kuulkaas hallitus, esittäkääpä laskelma niin keskustellaan siitä yhdessä. Jos vanhat päätökset mukana, niin KAIKKI vanhat päätökset please. Toimeksiantoa järjestöille ei kukaan ole voinut arvioida, ei se ole ”toimi”. Ja tulevaisuuden lupauksista mukaan -5 000 perhevapaauudistus, hän sanoo.

Marinin hallitus tiedotti budjettiriihen jälkeen tehneensä päätökset toimenpiteistä, joilla Suomeen saadaan reilusti yli 30 000 uutta työllistä. Hallitusohjelman kirjauksen mukainen lopputulos ei ollut. Hallituskauden lopun sijasta vaikutukset arvioidaan nimittäin vasta vuosikymmenen loppuun. Myös itse lukuja on kiistetty.

Juhana Vartiainen laski tuolloin, että hallitus on tehnyt pohjalle päätökset, joiden arvioidaan vähentäneen työllisyyttä 10 000-17 000 työllisellä.

Vartiaisen mukaan hallituksen luvuissa on tulevaisuuteen meneviä ”epävarmoja lupauksia” arviolta noin 15 000 työllisen edestä. Näihin toimiin kuuluisi esimerkiksi väläytetty eläkeputken poisto.

Hallituksen varmojen toimien todelliseksi vaikutukseksi kokoomusedustaja laski riihen jälkeen vain 5 000 uutta työllistä.

