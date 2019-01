Juhana Vartiainen: Onko tämä todella SDP:n linja?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja soimaa SDP:tä valtiososialismista.

Kansanedustaja ja taloustieteilijä Juhana Vartiainen kyseenalaistaa Twitterissä SDP:n veropoliittisen asiantuntija Lauri Finérin veropuheita. Finér muun muassa tviittaa, että ”veroilla voidaan siirtää tuloja yrityksen omistajilta palkansaajille”. Hän mainitsee esimerkkinä, että näin voidaan tehdä ”verottamalla yrityksen voittoja ja maksamalla sillä palkkaa”.

– Pitkällä aikavälillä taas julkisilla investoinneilla voidaan lisätä talouskasvua, Lauri Finér jatkaa.

Juhana Vartiainen vastaa kysymällä, onko tämä todella SDP:n linja. Hän kutsuu tällaista arveluttavaksi lähtökohdaksi veropolitiikalle, jos Suomi aikoo menestyä.

– Pääoman on saatava Suomesta samanlaista tuottoa kuin muualtakin – eikä kekkoslainen valtiososialismi enää ole menestysresepti digitaalisessa globaalitaloudessa, Vartiainen toteaa.

Lauri Finér vastaa tviittinsä kuvanneen todellisuutta eikä linjaa. Hänen mukaansa Vartiainen kutsuu hyvinvointivaltiota valtiososialismiksi.

SDP:n eduskuntaryhmästä todetaan Vartiaiselle, että Finérin tviitti on irrotettu asiayhteydestä.

– Kerrot juuri aiemmassa viserryksessäsi, että Lauri Finér on rakentanut SDP:n veroajattelun. Jos tuo on SDP:n veroajattelun lähtökohta, olen huolissani sekä Suomesta että SDP:stä. Meikäläinen kun on ollut Lipposenkin aikaan mukana, Juhana Vartiainen vastaa.

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki ihmettelee hänkin Lauri Finérin linjauksia.

– Onko tämä siis nykydemareiden linja, että kerätään (esim. lisää) veroja, jotta voidaan työllistää ihmisiä ja/tai maksaa julk. sekt. työntekijöille parempaa palkkaa? eli poliitikot takaisin työmarkkinapöytiin, Kotamäki kysyy.

Lauri Finér vastaa, että kyse oli ”teoreettisesta pohdinnasta”.

Onko tämä todella sdp:n linja? Arveluttava veropolitiikan lähtökohta, jos globaalitaloudessa aiomme menestyä. Pääoman on saatava Suomesta samanlaista tuottoa kuin muualtakin – eikä kekkoslainen valtiososialismi enää ole menestysresepti digitaalisessa globaalitaloudessa. https://t.co/kHGHhq0hz4 — juhana vartiainen (@filsdeproust) January 4, 2019

Kerrot juuri aiemmassa viserryksessäsi, että Lauri Finér on rakentanut SDP:n veroajattelun. Jos tuo on SDP:n veroajattelun lähtökohta, olen huolissani sekä Suomesta että SDP:stä. Meikäläinen kun on ollut Lipposenkin aikaan mukana. — juhana vartiainen (@filsdeproust) January 4, 2019

Juhana, twiittini kuvasi todellisuutta, ei linjaa. Mutta totta hitossa jatkossakin veroja tarkoitus käyttää siihen, mihin ne on tarkoitettu. Ja jos kutsut hyvinvointivaltiota valtiososialismiksi ja haluat tästä menestyreseptistä eroon, niin onnea valitsemallasi tiellä. — Lauri Finér (@LauriFinest) January 4, 2019

Onko tämä siis nykydemareiden linja, että kerätään (esim. lisää)

veroja, jotta voidaan työllistää ihmisiä ja/tai maksaa julk. sekt. työntekijöille parempaa palkkaa? eli poliitikot takaisin työmarkkinapöytiin? 🤔 — Mauri Kotamäki (@Mau_And) January 3, 2019