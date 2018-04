Juhana Vartiainen: Olen riemuissani, jos SDP:llä on piilossa työllisyysohjelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja peräänkuuluttaa esityksiä työllisyysasteen nostamiseksi.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) ihmettelee Twitterissä puheita SDP:n mahdollisesta eduskuntavaalivoitosta. Vartiainen viittaa Ilta-Sanomien juttuun, jossa puheenjohtaja Antti Rinteen povataan voivan vuoden kuluttua olla vaalien voittaja.

– Minulle hämmentävää: Rinteen mahdollisesta voitosta puhutaan kuin business as usual -tapahtumasta. Mutta silloin työllisyyskasvu on pian nolla tai negatiivinen, koska reformisuunta kääntyy ja julkistalousongelma pahenee. Millainen tulevaisuudenkuva se on, Juhana Vartiainen kysyy Twitterissä.

SDP:n entisen puheenjohtaja Jutta Urpilaisen erityisavustajana työskennellyt Ville Kopra syyttää Vartiaista loanheitosta.

– Kun lähdit politiikkaan, toivoin että toisit mukanasi tieteellisen tiedon hyödyntämistä ja tätä kautta keskustelun edistämistä asia-argumentein. Olen ollut vähän pettynyt tuosta tavastasi heitellä lokaa muiden niskaan, siihen on riittävästi väkeä ilman sinuakin, hän twiittaa.

Juhana Vartiainen toivoo vastauksessaan SDP:ltä konkreettisia esityksiä työllisyysasteen nostamiseksi.

– Kerro vaikka heti: millä keinoin demarit nostaisivat työllisyysasteen 76:een? Saavat minusta kannattajan, hän twiittaa.

– Olisinpa kuullut SDP:ltä edes yhden merkittävän työllisyyttä parantavan ehdotuksen. Ja olisinpa SDP:n talouspoliittisessa työryhmässä edes kerran kuullut, että työnteon kannustimilla on merkitystä. Mutta jos demareilla on piilossa merkittävä työllisyysreformiohjelma, olen riemuissani!

