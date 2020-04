Juhana Vartiainen: Miten epidemia voidaan nähdä vapautena?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan koronavirus tarkoittaa pahimmillaan oikeuksien rajoittamista.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kertoo pitävänsä käsittämättömänä, miten koronavirusepidemian voi ajatella lisäävän vapautta.

Juhana Vartiainen viittaa Twitterissä SDP:n kansanedustaja Jukka Gustafssonin kirjoitukseen, jonka mukaan koronavirus palauttaa vihreiden ja vasemmiston tavoittelemat vaihtoehdot politiikkaan.

– Euroopassa ja Suomessa on vaikuttanut viime vuosikymmeninä kylmä oikeistotuuli ja talousliberalismin puhuri. On pyritty murtamaan hyvinvointivaltion rakenteita tavoitteena ”yövartijavaltio” eli kysymys on ollut ideologisesta yksityistämisestä ja valtion ja kuntien tehtävien riisumisesta, erityisesti terveydenhuollossa, Jukka Gustafsson toteaa muun muassa Tamperelaisessa julkaistussa kirjoituksessaan.

Gustafssonin mukaan globaalit tukipolitiikan päätökset ovat välttämättömiä, mutta kuitenkin kaksi megaluokan poliittista ja ideologista kysymystä ja näkökulmaa nousee esille. Esimerkkinä olosuhteiden muutoksesta hän nostaa entisen pääministeri Antti Rinteen (sd.) lupaaman vappusatasen ja Suomen valtion velan.

Gustafssonin mukaan vielä ennen virusepidemiaa ”esitys 100 euron nettokorotuksesta pieniin eläkkeisiin sai porvaripuolueilta osakseen halveksuntaa liian rohkeana ja kalliina ym. vähättelynä”.

– Ja mitä nyt tehdään? Maan hallituksen tukipaketti on nousemassa yli 20 miljardiin. Eläkkeiden noston kustannukset ovat vain 1/40 osa siitä, mitä nyt on luvattu markkinoille, Gustafsson sanoo.

Kokoomuksen Juhana Vartiainen pitää ajattelua täysin käsittämättömänä.

– Minullekin on täysin käsittämätöntä, miten kärsimystä, kuolemaa, taloudellisten mahdollisuuksien supistumista ja pahimmillaan kansalaisoikeuksien rajoittamista merkitsevä epidemia voi olla jollekulle vapauden näköala, Vartiainen sanoo.

