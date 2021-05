Juhana Vartiainen: Miksi Helsingille haitallista muutosta puolustetaan?

Pormestariehdokkaan mukaan perustelut hallituksen sote-mallin läpirunnomiselle ovat surkeita.

Kokoomuksen Helsingin pormestariehdokas Juhana Vartiainen varoittaa hallituksen sote-mallin kielteisistä seurauksista.

Hän kysyy, kuinka vihreiden apulaispormestari Anni Sinnemäen ja puheenjohtaja Maria Ohisalon kaltaiset helsinkiläiset poliitikot voivat puolustaa mallia, joka on pääkaupungille epäedullinen.

– Helsingin erillisratkaisu ei pelasta helsinkiläisten sote-palveluita heikennyksiltä ja helsinkiläisiä lisäveroilta! Perustelut hallituksen sote-mallin läpirunnomiselle ovat surkeita, Juhana Vartiainen kirjoittaa Twitterissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja HUS:n sairaalan toimintaedellytysten on pelätty heikkenevän muutoksen myötä. Vartiaisen mukaan keskustan suunnasta asia on myönnetty avoimemmin.

– Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on sanonut hyvin avomielisesti, että helsinkiläisillä on niin hyvä työterveys ja täällä on niin paljon hyvätuloisia ihmisiä, että helsinkiläisten asemaa heikentävä ratkaisu on perusteltu, Juhana Vartiainen jatkaa.

Miten helsinkiläiset poliitikot kuten kaupungin apulaispormestari Sinnemäki tai puolueen helsinkiläinen puheenjohtaja Ohisalo voivat puolustaa sote-mallia, joka on Helsingille epäedullinen? (4/4). — juhana vartiainen (@filsdeproust) May 31, 2021