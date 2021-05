Juhana Vartiainen lisärahojen kannalla: Ymmärrän rehtoreita ja vanhempia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pormestariehdokkaan mukaan koulujen menolisäysten lähtökohtana on oltava virkamiesten tekemä arvio.

Kokoomuksen pormestariehdokas, kansanedustaja Juhana Vartiainen ehdottaa Helsingille koronasta toipumisohjelmaa.

Vartiaisen mukaan koronaepidemia on runnellut Helsinkiä ja helsinkiläisiä erityisen pahasti. Helsingissä on ollut lähes 40 prosenttia koko maan koronatartunnoista ja yli puolet koronakuolemista.

– Emme vielä varmaan edes näe kaikkia vaikutuksia, mutta pelkään pahoin, että moni helsinkiläinen voi huonommin kuin aiemmin, Juhana Vartiainen kirjoittaa blogissaan.

Vartiaisen mielestä Helsinki tarvitsee pontevan toipumisohjelman, jolla hyvinvoinnin velkoja lyhennetään. Hänen mukaansa se sisältäisi tukiopetusta, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja, työllisyyden hoitoa, rasittuneen henkilöstön palautumista ja hoivaa.

– Juuri näitä tilanteita varten olemme rakentaneet Helsingin vahvaa taloutta. Viisas kaupunki varautuu kriiseihin, ja varoja löytyy kun taloutta on pidetty vahvana. Poikkeuksellisia menoja voidaan perustella poikkeustilanteella, Vartiainen linjaa.

– Yhtä selvää on, että tilapäiset menotarpeet eivät saa heiluttaa Helsingin pitkän aikavälin taloutta, Vartiainen toteaa.

Hänen mukaansa menoja voidaan lisätä tilapäisesti pandemiasta palautumiseen, mutta toipumisen jälkeen on palattava normaaliin menokehykseen.

Vaalien lähestyessä lähdetty ajamaan suurempia menolisäyksiä

Viime päivinä on käyty keskustelua siitä, voiko Helsingin kaupunki ylittää budjettinsa jo nyt.

Puolueiden kesken on vallinnut yhteisymmärrys siitä, että koronaepidemian nojalla perustellut menolisäykset hyväksytään. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan virkamiehet ovat arvioineet koronaan kytkeytyviksi lisätarpeiksi noin yhdeksän miljoonaa euroa.

– Mutta vaalien lähestyessä on lähdetty ajamaan virkamiesesitystä suurempiakin menolisäyksiä, Vartiainen toteaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää 17,5 miljoonan euron lisärahoitusta toimialalleen.

”Jos emme kunnioita menokehystä, meillä ei ole vahvaa taloutta”

Vartiainen sanoo ymmärtävänsä pormestari Jan Vapaavuorta (kok.), joka kantaa huolta Helsingin budjetoinnin periaatteista.

– Jos emme kunnioita menokehystä, meillä ei muutamien vuosien jälkeen enää ole vahvaa taloutta, Vartiainen toteaa.

Vartiainen sanoo kuitenkin ymmärtävänsä myös koulujen rehtoreita ja vanhempia, jotka nyt näkevät perusteltua tarvetta menolisäyksille.

– Nyt on nopeasti löydettävä hyvä ja vastuullinen ratkaisu. Meidän on tehtävä perustellut ja vastuulliset pandemian jälkihoitoa vaativat menolisäykset erityisesti kouluille, joista kantautuu vahvoja viestejä ongelmista. Lähtökohtana ratkaisulle on oltava virkamiesten tekemä arvio, Vartiainen linjaa.