Juhana Vartiainen: On syntynyt vaarallinen illuusio uusien etujen jakamisesta

Kansanedustajan mukaan massiivisiin menolupauksiin ei ole varaa.

Kokoomuksen kansanedustaja, ekonomi Juhana Vartiaisen mukaan Suomen julkistalous on pettävällä uralla, vaikka nyt menee vielä hyvin.

Vartiainen nostaa esille valtiovarainministeriön tuoreen katsauksen Suomen kansantalouden tilaan, joka valaisee talouspolitiikan asetelmia seuraavalle hallituskaudelle siirryttäessä.

– Talouskasvu, työllisyyskasvu ja hallituksen säästötoimet ovat parantaneet julkistalouden tilannetta. Tämä kuulostaa hyvältä ja on olennaisesti parempi lähtökohta kuin missä olimme vajaat neljä vuotta sitten tämän hallituksen aloittaessa. Voidaan siis sanoa, että julkistaloutemme on osapuilleen tasapainossa, Vartiainen sanoo.

Vartiaisen mukaan syytä juhlintaan ja massiivisiin menolupauksiin ei kuitenkaan ole.

– Julkistalouden tilanne heikkenee ensi vuosikymmenellä kuitenkin todennäköisesti merkittävästi, väestön ikääntymisen vuoksi. Julkistalous alkaa ensi vuosikymmenen lopulla kiihtyvästi velkaantua, jos korjausliikkeitä ei tehdä.

Vartiaisen mukaan tuleva hallituskausi tulee olemaan erittäin haastava, sillä Suomen on viimeistään silloin tehtävä suuria rakenteellisia uudistuksia. Muutoin yhä ikävämmät ratkaisut odottavat edessä myöhemmin.

– Olen huolissani siitä, että politiikassa ei ensi vaalikaudella tiedosteta pitkäaikaista julkistalouden vahvistamisen tarvetta. Jos vuosina 2019-23 ei tehdä mitään julkistaloutta vahvistavia päätöksiä, niitä joudutaan tekemään pakon edessä ja tukalammin ehdoin 2020-luvun loppupuolelta alkaen. Kun pakon edessä säästetään, saavutettua etua kumartava poliittinen järjestelmämme ei ole kovin hyvä priorisoimaan, Vartiainen sanoo.

Vartiainen varoittaa ajatuksesta, jonka mukaan nykytila olisi politiikassa ”normaalitila”, jossa rahaa voidaan taas jakaa huoletta.

– Seuraava hallituskausi on poliittisesti haastava. Eduskunnassa ja politiikassa on laajasti sellaista tunnetta, että on aika vihdoin taas päästä politiikan “normaalitilaan” uusia etuuksia jakamaan, kun talouden tila on normalisoitunut.

– Uusi normaali tarkoittaa kuitenkin ikääntyvässä kansantaloudessa jatkuvaa pientä kiristämisen tarvetta. Pelkään, että kaikki poliittiset puolueet eivät oikein tiedosta tätä. Puolueiden puheissa vilisee jo valtavia uusia menosatsauksia, Vartiainen sanoo.

Vartiaisen mukaan ensin tulisi ratkaista edes nykyisten suomalaisille luvattujen ja päätettyjen palveluiden rahoitus tulevaisuudessa.

– On täysin vastuutonta luvata miljardien uusia vaalilupauksia tilanteessa, jossa emme ole vielä edes ratkaisseet jo suomalaisille luvattujen ja päätettyjen palveluiden rahoitusta. Tällä tahdilla meillä on edessä hallitsematon velkaantuminen ja rajut leikkaukset ensi vuosikymmenen loppupuolella, Vartiainen toteaa.

Julkistalouden tiukat raamit tulisi Vartiaisen mukaan ottaa vakavasti kaikissa puolueissa. Ensi vaalikaudella olisi viisasta vahvistaa julkistaloutta rakenteellisesti esimerkiksi 5 miljardilla eurolla.

– Toivoisin hartaasti, että nämä julkistalouden tiukat raamit otettaisiin vakavasti kaikissa puolueissa. Minulle se, että kokoomus ottaa nämä asiat muita puolueita vakavammin, on erinomainen syy toimia juuri kokoomuksessa, Vartiainen sanoo.