Juhana Vartiainen: Krista Kiurun pohjana on suunnitelmatalous

Ekonomisti-kansanedustajan mukaan ministerin asenne ei johda järkevään voimavarojen käyttöön.

Keskustan pirkanmaalainen kansanedustaja Jouni Ovaska kysyy twitterissä ”mitä pahaa on siinä, että erinomaiset Coxa, Sydänsairaala tai Fimlab tarjoaisivat jatkossakin palveluita helsinkiläisille?”. Näitä Tampereen sairaaloita uhkaava sote-uudistus nostettiin esiin torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

– Jounilla on pointti. Min. (Krista) Kiuru suhtautui asiaan omavaraisen suunnitelmatalouden pohjalta: joka hyvinvointialue hoitaa vain itseään, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vastaa.

– Se ei johda järkevään resurssien käyttöön. Eikä meidän ole mitään järkeä vaikeuttaa myöskään yksityisesti omistettujen sairaaloiden toimintaa, Vartiainen jatkaa.

Taysin Sydänsairaalan, tekonivelsairaalan ja Fimlabin jatkamisen turvaamisesta kysyi kyselytunnilla kokoomuksen Pauli Kiuru.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi muun muassa näin:

– Meidän lähtökohtanamme on se, että me saisimme nämä nimenomaiset hyvät käytännöt säilymään täällä julkisen sektorin toimintana, mutta se pitää tehdä sillä tavalla kuin perustuslakivaliokunta on aikaisemmin linjannut. Ja tältä osin haasteeksi tulee se, millä tavalla nämä yhtiöt ovat sitten julkisen vallan piirissä ja toteuttavat julkista valtaa niillä reunaraameilla, jotka perustuslakivaliokunta on antanut, ministeri Krista Kiuru totesi.

– Tältä osin meidän lähtökohtanamme nimenomaan — ainakin omana lähtökohtanani ja luulen, että koko eduskunnan lähtökohtana — on se, että me saamme aikaan prosessin ja ne reunaraamit niin, että nämä yhtiöiden toiminnat voidaan säilyttää. Sitten on eri asia se, tarvitseeko tehdä joitakin muutoksia, jotta tämä kaikki on mahdollista.

– Sydänsairaala ei voi vaarantaa toisen hyvinvointialueen kantokykyä sillä, että toimitaan toisen alueella, jossei siellä haluta, että sinne tulee kutsumattomia vieraita.

Kyselytunnilla Juhana Vartiainen huomautti, että ”ehkä te jonkin kommervenkin keksitte, mutta ymmärrättekö, että te samalla tuhoatte mahdollisuuden kaikilta tulevaisuuden vastaavilta, Sydänsairaalalta, Coxalta, Fimlabilta? Te tuhoatte mahdollisuuden, heikennätte sitä, että tulisi uusia innovatiivisia ratkaisuja toimialalla, joka on tulevaisuuden toimiala”.

Jounilla on pointti. min.Kiuru suhtautui asiaan omavaraisen suunnitelmatalouden pohjalta: joka hyvinvointialue hoitaa vain itseään. Se ei johda järkevään resurssien käyttöön. Eikä meidän ole mitään järkeä vaikeuttaa myöskään yksityisesti omistettujen sairaaloiden toimintaa. https://t.co/gMRSHsjbiu — juhana vartiainen (@filsdeproust) February 26, 2021