Juhana Vartiainen: Kolmas rokotuskierros laajenee asteittain

Pormestari kuvailee epidemiatilannetta vaikeaksi.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen varoittaa tartuntamäärien kasvusta ja omikronmuunnoksen nopeasta yleistymisestä.

Pääkaupungin kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 501 tapausta 100 000 asukasta kohden. Luku oli viikko sitten 400 ja kaksi viikkoa sitten 374.

– Tartuntoja on siis enenevästi ja paljon. Ilmaantuvuusluvuista käy ilmi, että suunta on valitettavasti nousujohteinen. Tällä hetkellä tartuntoja tulee tietoon yhtä paljon kuin viime kevään tartuntahuipussa eli yli 200 kappaletta päivässä, pahimpina päivinä yli 300. Epidemiatilanne on vaikea, Vartiainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Valtakunnallinen testausstrategia muuttui alkusyksystä, joten testejä on tehty kevättä ja kesää vähemmän.

– Tartunnat eivät siis tule yhtä helposti ilmi kuin aiemmin. Niitä on tämän vuoksi todennäköisesti enemmän kuin esimerkiksi viime keväänä, Vartiainen totesi.

Tällä hetkellä 37 helsinkiläistä on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa. Luku on pysynyt korkealla tasolla, mutta suhteellisen tasaisena viime viikkojen aikana.

Rokottamattomien ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 1 059, kaksi rokotetta saaneiden 306 ja kolme annosta saaneiden 82. Juhana Vartiaisen mukaan kolmatta rokotuskierrosta laajennetaan mahdollisimman nopeasti eli viimeistään tammikuussa myös muille kuin yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille.

Haasteena on, että viiden kuukauden aikaraja täyttyy tammikuun loppuun mennessä yli 200 000 perusterveellä ja alle 60-vuotiaalla helsinkiläisellä.

– Siksi porrastamme ajanvarausta. Tiedotamme erikseen heti, kun ajanvaraus kullekin ikäryhmälle aukeaa, Juhana Vartiainen sanoi.

