Juhana Vartiainen: Kokoomuksen ja keskustan hallitus ansaitsee jatkon

Kokoomusedustaja kannustaa myös keskustaa puolustamaan hallituksen saavutuksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen sanoo, että nykyinen hallituspohja on toiminut hyvin. Hänen mukaansa vastuunkantajia tarvitaan tulevallakin hallituskaudella.

– Katsotaan, keille vaaleissa tulee valtakirja. Ensi kauden hyvä hallituspolitiikka alkaa jo nyt esimerkiksi niin, ettei lupailla liikoja. Seitsemän-kahdeksan miljardin kestävyysvajeen pitäisi nöyristää mielet ja vakavoittaa puheet, Vartiainen sanoo.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä haastoi lauantaina puoluevaltuustolle pitämässään puheessaan kokoomusta. Lisäksi keskustan riveistä on kummunnut kritiikkiä, että hallituksen politiikka on ollut liian kokoomuslaista.

– Juuri sillä politiikalla ne hyvät tulokset on kuitenkin saavutettu. Olennaista on, että talous on oleellisesti paremmassa kunnossa kuin vuonna 2015. Tätä politiikkaa pitää jatkaa, eikä siinä keskinäinen arvostelu auta.

– Uskoisinpa, että keskustan kannatuksellekin on piristävää, jos uskalletaan yhdessä puolustaa saavutuksia eikä pyydellä anteeksi, Vartiainen sanoo.

Vartiaisen mukaan kokoomus on sitoutunut hallituspuolue, joka puolustaa hallituksen yhteisiä ratkaisuja ja arvostaa keskustalaistenkin vastuunkantoa.

– Tämä hallitus on tehnyt yhdessä ratkaisuja, joilla Suomen suunta on saatu kääntymään. Hyvä työllisyyskehitys ei kuitenkaan jatku itsestään. Työllisyyskasvun jatkuminen edellyttää edelleen reippaita ja rohkeita reformeja eikä viime vuosisadan pyhyyksien ja tabujen kumartamista.

Vartiaisen mukaan kokoomuksen ja keskustan yhteistyö kannattaa pitää hallituspolitiikan päävaihtoehtona niin kauan, kun ”vasemmisto osoittaa täydellistä haluttomuutta työssäkäyntiä oikeasti edistäviin reformeihin”.

– Toivottavasti keskustassa ei kuvitella, että SDP:n kelkkaan lähtemällä hyvä työllisyyskehitys jatkuisi. Suomen kannalta paras vaihtoehto olisi kokoomuksen ja keskustan varaan rakentuva hallitus, Vartiainen linjaa.