Juhana Vartiainen KL:lle: Turhan verorahojen polttamisen vähennyttävä

Pormestarin mukaan Helsingissä on paljon käyttämätöntä varaa, joilla saisi palveluja pienemmällä verorasituksella.

– En ole vielä kovin syvällä yksityiskohdissa. Sen voin sanoa ensituntumalta, että täällä on paljon käyttämätöntä varaa siihen, että saisimme kaupunkilaisille tuotettuja palveluja pienemmällä verorasituksella, elokuun alussa Helsingin pormestarina aloittanut Juhana Vartiainen sanoo Kauppalehdelle.

Näitä tehottomuuksia metsästää Vartiaisen kaupungin pääekonomistiksi palkkaama Mikko Kiesiläinen.

– Pääekonomistin tehtävänä on paikallistaa taloudellisia tehottomuuksia ja käyttämätöntä potentiaalia. Tuottavuuden parantamisen tuottona on se, että meillä on enemmän resursseja. Näitä voisi suunnata käyttömenoihin siellä, missä tarve ja poliittinen halu on suurin, Vartiainen sanoo.

Hänen mukaansa Helsingissä on tehty liian vähän analyysiä siitä, käyttääkö kaupunki kaupunkilaisilta saamansa tulot tehokkaasti.

– Näyttää siltä, että täällä on paljon parantamisen varaa. Aion pitää huolen siitä, että kunnallisvero ei nouse. Se olisi kielteistä työnteolle ja yrittämiselle, Vartiainen toteaa.

Helsingin kaupunkikonsernilla on tytäryhtiöitä noin sata ja tuloja noin kahdeksan miljardia euroa. Kaupungin perustoiminnoissa ja liikelaitoksissa työskentelee noin 40 000 ihmistä. Kun mukaan otetaan tytäryhtiöt ja osuudet kuntayhtymistä, konserni työllistää noin 60 000 ihmistä.

Budjettia ei tehdä konsernitasolla, vaikka tytäryhteisöjen osuus Helsingin kahdeksan miljardin tuloista on lähes kolme miljardia euroa.