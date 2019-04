Juhana Vartiainen: Kiinni näihin neljään työttömyyden syyhyn

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä Suomi pystyisi taloudessa samaan kuin Saksa.

Kokoomuksen kansanedustaja ja ekonomisti Juhana Vartiainen kirjoittaa työstä kotisivuillaan. Hänen mukaansa työssä on nytkin ”murrosvaihe, emmekä tiedä, mitä on tulossa. Se pelottaa, mutta myös riemastuttaa. Ei avointa yhteiskuntaa voi kukaan ohjata, yksin tai yhdessä, eikä pidäkään”.

– Voimme silti suhtautua tulevaisuuden avautumiseen turvallisemmin mielin kuin koskaan ennen historian aikana. Meillä on demokratia ja oikeusvaltio sekä sosiaaliturva, joka suojaa ja josta voimme tehdä rohkaisevamman. Ja maailmantalous, josta voimme hakea vaurautemme, viisaasti toimimalla.

Työmarkkinat toimimaan saamalla Vartiaisen mukaan ratkeavat monet muutkin taloushuolet, erityisesti hyvinvointipalvelujemme rahoitus. Tällä hetkellä Suomi kuitenkin alisuorittaa.

– Meidän on välttämättä kohennettava osallistumisastettamme, innostettava yhä useampi suomalainen tulemaan työmarkkinoille, Juhana Vartiainen toteaa.

Hänen mukaansa on neljä työttömyyden syytä, joihin tulisi tarttua.

– Ensimmäinen on sosiaali- ja työttömyysturvamme, jota on reformoitava rohkaisevammaksi.

– Toinen on viime vuosisadalta periytyvä työmarkkinoiden sopimusjärjestelmämme.

Kolmas syy Juhana Vartiaisen mukaan on alueellinen kohtaanto-ongelma, jossa ”maksamme aiemmista virheistämme”.

– Neljäs on koulutusjärjestelmämme, joka ei ole pysynyt maailman muutoksen perässä.

– Voimme olla varmoja, että pärjäämme paremmin, jos suomalaisilla yrityksillä ja niiden henkilöstöllä on mahdollisuudet sopeutua muutoksiin, kiitos laajemman sopimusvapauden. Tällaisilla keinoilla Saksasta on tullut euroalueen vahvin talous. Pystymme samaan, jos vain haluamme. Sopimus- ja työlainsäädäntöä on uudistettava, kun alustatalous voimistuu ja uudenlaiset työnteon muodot yleistyvät.