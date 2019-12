Juhana Vartiainen: Keväällä syntyy kriisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus nojaa työllisyyspolitiikassa yhden kortin varaan, kokoomusedustaja varoittaa.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) arvostelee blogissaan Sanna Marinin (sd.) hallituksen nojaavan liikaa työllisyysreformeja pohtiviin työmarkkinajärjestöjen työryhmiin. Hallituksen tavoitteena on julkisen talouden tasapainottaminen, työllisyyden lisääminen 60 000 hengellä sekä työllisyysasteen kasvattaminen 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä, mutta Vartiaisen mukaan hallituksella ei ole tarjota keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Hallituksen tavassa laittaa kaikki yhden kortin varaan työllisyysasioissa on jotain epätodellista. Hallitusohjelma, josta ei Marinin hallituksen astuessa valtaan kuulemma tarvinnut “muuttaa tavuakaan”, satsaa talouspoliittisen onnistumisensa kokonaan sen varaan, että työmarkkinajärjestöjen työryhmät “keksivät” sellaiset tepsivät uudistukset, joilla työllisyysaste nousisi niin korkealle, että julkistalous olisi tasapainossa vuonna 2023. Tähän mennessä tämä työllisyysaste on tulkittu 75 prosentiksi, mutta uusimpien ennusteiden valossa työllisyystavoitettakin pitäisi edelleen kiristää. Tuoreessa Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa ennuste vuoden 2023 julkisen talouden alijäämästä on kuitenkin kasvanut 3,3 miljardiin euroon, kun se vielä kevään 2019 katsauksessa oli vain puolet siitä, Vartiainen kirjoittaa.

Vartiainen viittaa työryhmistä kantautuneisiin tietoihin, joiden mukaan ryhmissä ”ei ole edistytty lainkaan”.

– Me kokoomuslaiset olemme saaneet täysistuntosalissa kuulla olevamme yhteistyökyvyttömiä pessimistejä, kun emme ole julistaneet uskoamme näihin tavoitteisiin. Mutta Suomesta on hyvin vaikea löytää ketään, joka niihin oikeasti uskoisi. Miten työmarkkinajärjestöt nyt muka pääsisivät yksimielisyyteen “kovista” työmarkkinareformeista, kun ne eivät ole sellaiseen kyenneet koskaan aiemminkaan? Työryhmiin uskotaan kuitenkin hallituksen piirissä hieman samalla tavalla kuin jo päästään sekava Adolf Hitler uskoi “(Felix) Steinerin hyökkäykseen”, jonka piti kuulemma kääntää sodan kulku vielä siinä vaiheessa kun liittoutuneet olivat Berliinin esikaupungeissa ja Wehrmacht romahtamassa. Der Untergang -elokuvan kuuluisa raivon parodiameemi syntyy siitä, että Hitlerille kerrotaan, että mitään Steinerin hyökkäystä ei ole odotettavissa.

Vartiainen povaa keväästä vaikeaa hallitukselle.

– Minulle on täysi arvoitus, miten hallituspuolueet aikovat ratkaista sen kriisin, joka keväällä syntyy, kun käy ilmi, että työmarkkinatyöryhmiltä ei tule pelastavia uudistuksia, Vartiainen kirjoittaa.

– Lisäksi luvassa voi olla kova lakkokevät, kun hallituksen rohkaisemat julkisen alan ammattiliitot alkavat vaatia muita korkeampi palkankorotuksia. Olettaen, että vientiteollisuuden järjestöt ovat kevääseen mennessä päässeet jonkinlaiseen sopimukseen, jonka sairaanhoitajat voisivat ajatella ylittävänsä …

– Minä en selvästikään oikein ymmärrä mitä Suomessa tapahtuu. Ehkä on hyvä lähteä joulutauolle, kansanedustaja toteaa.