Juhana Vartiainen: Keskustalle irvaileminen kannattaa lopettaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan perustilin kokeileminen olisi hyvä jatko perustulokokeilulle.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on ilahtunut siitä, että kolme suurta puoluetta ovat samalla kannalla sosiaaliturvan isoista kysymyksistä.

– Keskustan “perustulo” on hyvin samantapainen rakennelma kuin oman puolueeni kokoomuksen yleistuki. Se yhdistää nykyisiä tukimuotoja ja edellyttää, että saaja on työmarkkinoiden käytettävissä, Vartiainen kirjoittaa blogissaan.

Keskustan kannanotolle on hymähdelty, koska puolue puhuu perustulosta, vaikka malli ei sellainen käytännössä ole. Vartiainen kehottaa laittamaan jäitä hattuun.

– Tässä ei todellakaan puhuta perustulosta vaan vastikkeellisesta sosiaaliturvasta, vaikka Keskusta “perustulo”-sanaa käyttääkin. Suomen Keskustan kannanotolle on irvailtu, koska se vääristää käsitteitä. Kritiikki on sinänsä totta, mutta toivon, että irvailu jää lyhyeksi. On kerrassaan tervetullutta, että Suomen kolme suurinta puoluetta ovat jokseenkin samoilla linjoilla sosiaaliturvan uudistamisesta

Vartiainen katsoo, että perustulokokeilun jatkamisen sijaan Suomessa tulisi aidosti pohtia perustiliä vaihtoehtoisena uudistusmuotona sosiaaliturvalle.

Vartiaisen mukaan Vihreiden ja Vasemmistoliiton vaatimukset perustulokokeilun jatkamisesta ovat käytännössä turhat, sillä kokeilun tavoitteena oli hankkia tietoa pitkäaikaistyöttömien käyttäytymisestä. Perustulokokeilun sijaan Vartiainen kokeilisikin seuraavaksi perustilin toimivuutta.

– Jos jotain kokeillaan, kokeillaan perustiliä, Vartiainen linjaa.

– Tiedän, että jotkut Vihreät ja vasemmistolaiset suhtautuvat perustiliin epäilevästi, ehkä siksi, että sitä ovat lanseeranneet Libera-ajatuspaja ja uusklassiset taloustieteilijät. Jos perustiliä ajattelee tarkemmin, sen pitäisi miellyttää jokaista vastikkeettoman perustulon ystävää, Vartianen selventää.

Perustili olisi Vartiaisen mukaan käytännössä vain polkuriippuvainen perustulo, jolla olisi yhteenlaskettu käyttöyläraja.

– Jos perustulon kannattaja oikeasti uskoo, että perustulo aktivoi ihmisen tekemään paljon työtä ja ansaitsemaan, hänellä ei ole mitään syytä vastustaa perustiliä, joka mahdollistaa juuri tällaisen yksilöllisen kukoistuksen ja byrokratiasta vapautumisen, Vartiainen päättää.