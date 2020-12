Juhana Vartiainen: Keskusta ja RKP myötäilevät demareita

Kokoomusedustaja huomauttaa, että keskusta ja liberaalit ovat Ruotsissa asettaneet hallituksen tukemiselle ehtoja.

Veronmaksajain Keskusliiton tänään julkaisemasta kansainvälisestä palkkaverovertailusta ilmenee, että palkansaajan verotus on Ruotsissa Suomea kevyempää niin keskituloisilla kuin hyväpalkkaisilla. Verotus on Suomessa Ruotsia kevyempää vain alimmilla tulotasoilla.

Ruotsin SDP-johtoinen hallitus päätti keventää tänä vuonna ylimpiä marginaaliveroja viidellä prosenttiyksiköillä. Veronmaksajien Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen huomauttaa, että Suomessa ja Ruotsissa demarivetoiset hallitukset ovat valinneet eri linjan palkkaveroissa.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki epäilee syyn olevan hallituskoalitioissa. Ruotsissa Stefan Löfvenin (sd.) vähemmistöhallitus nojaa keskustan ja liberaalipuolueen tukeen. Keskusta ja liberaalit ovat asettaneet tuen edellytykseksi ehtoja.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartainen mainitsee näistä esimerkkinä irtisanomisjärjestyksen helpottamisen.

− Suomessa Kesk ja RKP myötäilevät minusta demareita, Juhana Vartiainen tviittaa.

Valtiovarainministeriön johtavan asiantuntijan Olli Kärkkäisen mielestä maiden välisessä vertailussa tulee aina olla varovainen. Hänen mukaansa osa Suomen ja Ruotsin verotuksen erosta johtuu muun muassa siitä, että Ruotsissa työnantajat maksavat suuremman osan sosiaalivakuutusmaksuista.

− Kun katsoo Veronmaksajien raportin verokiilavertailua (jossa työnantajien maksut on mukana), on ero pienempi.

Eläketurvakeskuksen johtaja Jaakko Kianderin mukaan Kärkkäisen huomio on hyvä ja sitä ei useinkaan tuoda esiin.

− Suomessa verokevennyksiä on kohdistettu työnantajan maksuihin, hän tviittaa.

Mauri Kotamäen mukaan työvoimakustannusten vertailun tapauksessa asia on olennainen.

− Veroprogression suhteen taas ei niinkään. Suomessa progressio on Ruotsia jyrkempää, hän kirjoittaa.

Olli Kärkkäisen mukaan tämä on totta.

− Tässä on hyvä huomioida että progressio on osin tietoisten päätösten tulos. Suomessa on jo pitkään haluttu kohdistaa veronkevennyksiä pienituloisille palkansaajille; tämän johdosta työllistymisen kannustimet ovat parantuneet, mutta progressio kiristynyt, Kärkkäinen sanoo.

