Juhana Vartiainen Jussi Halla-aholle: Tästä syystä tulot laskevat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi oli 2010-luvulla ainoa Pohjoismaa, jossa kotitalouksien tulot supistuivat.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ei allekirjoita väitettä, jonka mukaan kotitalouksien tulojen lasku selittyisi yhteisvaluutta eurolla.

Juhana Vartiainen viittaa Twitterissä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon jakamaan uutiseen aluetutkimuskeskus Nordregion tuoreesta raportista, jonka mukaan kaikista Pohjoismaista vain Suomessa kotitalouksien tulot laskeneet 2010-luvulla.

– Tämä Suomen kuntien kielteinen kehitys johtui pitkittyneestä taantumasta 2010-luvun alkupuolella, kun valmistusteollisuus kärsi rakenteellisesta kriisistä. Tilannetta pahensivat muuttoliike kaupunkialueille ja Suomen työttömyysasteen nousu, joka saavutti huippunsa vuonna 2015, raportissa avataan.

Euroopan unionin tilastokeskus Eurostat on aiemmin arvioinut, että vuosien 2007-2009 finanssikriisistä toipuminen on kestänyt Suomessa selkeästi muita Länsi- ja Pohjois-Euroopan maita pidempään. Tilastojen mukaan Suomi on ollut toipumisen suhteen samassa sarjassa Etelä-Euroopan maiden kuten Kreikan, Italian ja Kyproksen kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kysyy Twitterissä, ”jos yhteisvaluutta on edellytys suomalaiselle hyvinvoinnille ja siitä irtautuminen olisi katastrofi, miksi kotitalouksien tulot ovat koko viime vuosikymmenen supistuneet Suomessa ja kasvaneet kaikissa muissa pohjoismaissa?”

– Siksi, että Suomessa työikäinen väestö vähenee, ulkomaisesta rekrytoinnista on tehty vaikeampaa kuin muualla, sosiaaliturvamme on ainutlaatuisen passivoiva ja työmarkkinamme ovat pohjoismaiden kahlituimmat, Juhana Vartiainen vastaa.

