Juhana Vartiainen: Itsekin yritän olla tuollainen demari

Kansanedustajan mukaan edesmennyt Raimo Sailas ajoi yleistä etua.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan yleisen edun ajamisen eturyhmiäkin vastaan tulisi olla sosialidemokraattisen selkärangan ytimessä.

– Tarkoitan sitä, että Suomessa on valtavan alhainen käsitys sosialidemokratiasta. Minulle ruotsalainen/pohjoismainen sosialidemokratia on nimenomaan ollut yleisen edun ajamista, ei etujärjestöjen myötäilyä. Minulle siis sosialidemokratia on ollut jalompi aate, Vartiainen sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hän viittaa Helsingin Sanomissa julkaistuun edesmenneen ex-valtiosihteeri Raimo Sailaksen muistokirjoitukseen, jonka mukaan Sailas ei olisi antanut sosialidemokraattisen maailmankatsomuksen näkyä erityisemmin virkatoimissaan. Vartiainen kertoo olevansa asiasta eri mieltä.

– Koivisto oli samanlainen. Itsekin yritän olla tuollainen sosialidemokraatti. Kokoomus on minulle hyvä puolue.

HS:ssä hieno muistokirjoitus Sailaksesta. Vaan allaolevasta eri mieltä. Yleisen edun ajamisen eturyhmiäkin vastaan tulisi olla sosialidemokraattisen selkärangan ytimessä. Koivisto oli samanlainen. Itsekin yritän olla tuollainen sosialidemokraatti. Kokoomus on minulle hyvä puolue. pic.twitter.com/Es6Beyg8kr — juhana vartiainen (@filsdeproust) July 17, 2020

