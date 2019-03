Juhana Vartiainen: Ilmastosta on tullut jopa syy laiskotella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ilmastonmuutoksen torjunta tarvitsee markkinataloutta.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan ilmastonmuutosta torjutaan ”älyllä ja vastuunkannolla, ei kärsimyksellä ja uhrauksilla”.

– Jotkut luopuvat lihasta, autoista, muovista ja lennoista. Näin voi ajatella, että on tehnyt edes jotakin. Tällaiset kieltäymykset eivät kuitenkaan riitä ilmastonmuutoksen hallintaan. Ympäristötyön tehokkuutta ei mitata uhrautumishalulla vaan tuloksilla, Vartiainen kirjoittaa blogissaan.

Kaikkein vaarallisinta hänen mukaansa on se, jos ilmastotyön takia halutaan muuttaa koko talousjärjestelmä, kääntää globalisaation suunta tai lopettaa talouskasvu.

– Monille vasemmistossa ilmastotyö on agenda, joka sisältää ensin talouskasvun pysäyttämisen, sitten kaikille ilmaisen kansalaispalkan ja lopuksi vielä ilmastoreformin, joka ei kuulemma ilman näitä ole mahdollinen, Vartiainen kirjoittaa.

– Joillekuille ilmasto on jopa syy laiskotella. Olen tavannut nuoria, jotka kertovat välttävänsä työntekoa ja haluavansa elää veronmaksajien rahoilla, koska se kuulemma kuluttaa luontoa vähiten. Tämä tapahtuu aikana jolloin sadat, tuhannet ja kohta miljoonat ihmiset sekä yritykset jo paiskivat työtä — ympäristön hyväksi!

Vartiaisen mukaan ilmaston lämpenemisen estäminen tehdään viisaimmin, kun ihmisten hyvinvointi kärsii mahdollisimman vähän.

– Tarvitsemme talouskasvua, jotta ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät johda pahenevaan köyhyyteen. Jos ilmastonmuutoksen pysäyttäminen rajoittaa aineellisen kasvun mahdollisuuksia, tarvitaan enemmän markkinataloutta, ei vähemmän. Tarvitaan syvempää kansainvälistä työnjakoa, jotta ihmiskunta käyttää niukemmat resurssinsa tehokkaammin yhteiseksi hyväksi. Tarvitaan enemmän vapaakauppaa, ei vähemmän.

Nykyaikaisen talouskasvun ei Vartiaisen mukaan tarvitse perustua kasvavaan luonnon kuormitukseen.

– Se perustuu entistä enemmän ideoihin, teknologiaan ja aineettomaan pääomaan.

– Ilmastonmuutos torjutaan älyllä ja vastuunkannolla. Älykkäästi suunnitelluilla kansainvälisillä sopimuksilla ja uusilla teknologisilla avauksilla. Suomalaiset voivat olla täysillä mukana kummassakin. Euroopan unionissa voimme vaikuttaa kansainvälisiin ilmastosopimuksiin, joilla luodaan yrityksille ja kotitalouksille kannustimet päästöjen lopettamiseen. Globaali markkinatalous on ilmastotyön ystävä, hän kirjoittaa.

Vartiaisen mukaan Suomella on paljon annettavaa ilmastotyölle.

– Ja erityisesti, vastuulliset suomalaiset yritykset voivat olla tämän muutoksen keskeisiä ajureita. Suomi kuuluu maailman parhaiten koulutettuihin kansakuntiin. Me emme ole muutoksesta syrjässä, vaan me voimme olla sen keskellä. Suomalaisten yritysten ympäristöteknologia on kehittynyt huimasti, hän toteaa.

– Ja kyllä, myös jokaisen oma vastuunkanto on olennaista. Silloin ei ole olennaista kieltäymys ja luopuminen, vaan se, että oikeasti vaikutetaan ilmaston hiilidioksidipitoisuuteen.