Juhana Vartiainen: Hallituksen asenne on sota yrityksiä vastaan

Kokoomusedustajan mielestä demarien asenne on murheellinen.

Ekonomisti-kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) kommentoi twitterissä SDP:n kansanedustaja Matias Mäkysen kirjoitusta.

Matias Mäkynen letkautti, että ”hoiva-alan yritykset ovat ilmeisen pettyneitä, kun eivät pääse olemaan mukana hallituksen (sote-)neuvottelussa, tai ole saaneet olla kirjoittamassa lain pykäliä tällä kertaa”.

– Mäkysen fantasiat lainkirjoittamisesta jääkööt arvoonsa, mutta tässä näkyy murheellisen hyvin hallituksen asenne: sota yrityksiä vastaan, Juhana Vartiainen kirjoittaa.

– Demareille sote on tuottajien valtataistelua. Meille muille se on taistelua ihmisten palvelujen ja valintamahdollisuuksien puolesta.

Juhana Vartiainen on samaa mieltä toisen kommentoijan kanssa, että on aivan sama kuka palvelut tuottaa, kunhan kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus yhtä laadukkaisiin palveluihin.

– Jos joku saa voittoa, se onnistumisen sivutuote. Hyvä systeemi valikoi parhaat tuottajat ja toimintatavat, Vartiainen linjaa toiveensa.

