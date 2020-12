Juhana Vartiainen: Eikö lapsen vieminen kalifaattiin ole huostaanottoperuste?

Hallituspuolueen kansanedustajan mukaan huostaanotosta päätetään Suomessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen katsoo, että al-Holin leirillä olevia suomalaislapsia tulee auttaa.

– Mutta mä en ymmärrä miksei lapsen vieminen kalifaatin sotatoimialueelle tai kasvattaminen siellä olisi Suomessa huostaanottoperuste, hän ihmettelee yhteisöpalvelu Twitterissä.

Vartiaisen kommentti liittyy hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzin kysymykseen siitä, tulisiko lapsia auttaa. Hän kertoo olevansa huostaanottoperusteesta samaa mieltä.

– Huostaanotto päätetään sitten Suomessa, Adlercreutz katsoo.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) muistuttaa etteivät lapset ole voineet valita vanhempiaan, mutta heidän aikuisten tilanne on erilainen. Ainakin toisella nyt kotiutetuista naisista on todistetusti Isis-kytköksiä ja hän on myös aiemmin ylistänyt terroristijärjestön tekemiä veritekoja. Toisen taustalta on aiemmin on paljastunut itähelsinkiläinen radikaalia islamintulkintaa harjoittava verkosto.

– Aikuiset ovat vapaaehtoisesti menneet rakentamaan ISIS kalifaattia, joka polki rajusti ihmisoikeuksia. Jokaisen pitää kantaa vastuunsa teoistaan, Satonen twiittaa.

