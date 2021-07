Juhana Vartiainen: Ei ole kestävää olla Pohjolan surkein työllistäjä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kaikki hyvinvointivaltiot joutuvat arvioimaan uudelleen sosiaaliturvaa.

Kokoomuksen kansanedustaja, tuleva Helsingin pormestari Juhana Vartiainen arvioi kansainvälisen liikkuvuuden vaativan lainsäädännöllisiä uudistuksia Suomessa.

– Kaikkien puolueiden on syytä miettiä sitä, ovatko työlakimme ja sosiaaliturvamme yhteensopivat kasvavan kansainvälisen liikkuvuuden kanssa, Juhana Vartiainen kirjoittaa Twitterissä.

– Ja sinä hyväsydäminen, joka vastaanottaisit Suomeen enemmän pakolaisia: ei mitenkään ole silloin kestävää olla Pohjolan surkein työllistäjä, Vartiainen jatkaa.

Hänen mukaansa hyvinvointivaltiot joutuvat arvioimaan asumiseen perustuvaa sosiaaliturvaa uudestaan, kun liikkuvuus yltyy.

– Mutta toki tämä on järjestelmäkysymys, ei ulkomaalaiskysymys. Jos sosiaaliturva on liian antelias tulokkaille, se on sitä kaikille.

