Juhana Vartiainen ehdottaa kokoomuksen ja keskustan blokkia vaaleihin

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan tuleva hallitus on rakennettava uudistusmielisten enemmistölle.

– Minusta Kokoomuksen ja Keskustan kannattaa jo ennen vaaleja kertoa, että ne menevät hallitukseen vain yhdessä. Ei Suomen asioita selvästikään muuten voi hoitaa, Juhana Vartiainen tviittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja jatkaa, että blokkipolitiikka tulisi tuoda Ruotsista nyt lainaksi Suomeen.

Vartiainen on jakanut tviitin, jossa todetaan, että ”mahdollisen SDP-vetoisen hallituksen on tulevaisuudessa erittäin vaikea tehdä järkevää työmarkkinapolitiikkaa, koska puolue on sitoutunut vastustamaan pienimpiäkin uudistuksia”.

– Tämän takia meidän täytyy tehdä työtä ja yhdistää voimiamme, jotta hallitus ei ole SDP-vetoinen. Eilinen äänestys kertoi myös uudistusmielisestä enemmistöstä. Sen varaan voidaan rakentaa tuleva hallitus, Juhana Vartiainen sanoo.

Eduskunta otti keskiviikkona kantaa hallituksen tiedonantoon työllisyyspolitiikasta ja irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä. Hallitus sai äänestyksessä luottamuksen äänin 101-73. Kahdeksan kansanedustajaa äänesti tyhjää ja 17 kansanedustajaa oli poissa. Hallitus sai tukea myös oppositiosta.

Hallitus on esittänyt henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista alle kymmenen työntekijän yrityksissä. Esitys on saanut ay-liikkeen takajaloilleen ja johtanut laajoihin poliittisiin työtaistelutoimiin. Esimerkiksi ensi viikolla JHL:n lakko merkitsee, että päiväkodeissa, kouluissa ja vanhuspalveluissa voidaan jäädä maanantaina ilman ruokaa.

– Vuosikausia on toisteltu, miten hienoja tuloksia ”yhdessä sopiminen” ja oma ”kolmikantamme” tuottavat. Työttömyys pohjoismaiden korkein, ja kun hallitus yrittää viedä läpi pientä työelämän uudistusta, puuhataan laajaa lakkoa. Minusta voisimme muuttua normaaliksi länsimaaksi, Juhana Vartiainen toteaa.

