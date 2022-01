Juhana Vartiainen ay-johtajalle: Et voi tietää, mikä on hoitajalle parasta

Helsingin pormestari kummeksuu näkemystä työperäisen maahanmuuton epäeettisyydestä.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen kummeksuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen näkemystä työperäisen maahanmuuton epäeettisyydestä.

Rytkönen esitti lauantaina Helsingin Sanomien julkaisemassa haastattelussa työperäisen maahanmuuton sisältävän taloudellisia ja eettisiä ongelmia. Hän kysyi haastattelussa, ”miten tilanne [hoitajapula] paranee sillä, että pienipalkkaiselle alalle rahdataan kehitysmaista vielä pienipalkkaisempia työntekijöitä?”

– Vastaus: Paranee huomattavasti: hoitajapula helpottuu, ja filippiniläishoitajan ansiotaso nousee roimasti. Winwin, Juhana Vartiainen kommentoi haastattelua Twitterissä.

Rytkösen mukaan hoitajien palkkojen nosto on yksi keskeisimmistä toimista hoitajapulan ratkaisemisessa. Ehdotus perustuu Tehyn ja lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin vuonna 2019 esittämään naisvaltaisen hoitoalan palkkaohjelmaan, joka nostaisi naisalojen palkkoja 1,8 prosenttiyksikköä miesaloja enemmän.

Rytkönen vastaa Twitterissä Vartiaisen olevan ”valmis kaatamaan länsimaan hoitajapulan kehitysmaan niskaan”.

– Todella eettistä, Juhana. Todella. Eiku, Rytkönen sanoo.

Vartiainen kummeksuu Rytkösen näkemystä.

– Se, että hoitaja muuttaa Filippiineiltä Suomeen, osoittaa, että hän on arvioinut sen itselleen parhaaksi vaihtoehdoksi. Hän on täysivaltainen ihminen kuten mekin, ja hänellä on oikeus tehdä taloudellisia valintoja. Sinä et tiedä häntä paremmin, mikä on hänelle parasta, Vartiainen vastaa.

– Ei, eihän sitä kenenkään niskaan kaadeta. Mutta jos ei saa työntekijöitä kannataa palkata niitä joita saa. Jolloin työssäolevienkin työtaakka vähenee ja työssä viihtyminen paranee, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutz lisää.

”Miten tilanne paranee sillä, että pienipalkkaiselle alalle rahdataan kehitysmaista vielä pienipalkkaisempia työntekijöitä?” -kysyy Rytkönen. Vastaus: Paranee huomattavasti: hoitajapula helpottuu, ja filippiniläishoitajan ansiotaso nousee roimasti. Winwin. https://t.co/BFfctQJL4b — juhana vartiainen (@filsdeproust) January 29, 2022

Se, että hoitaja muuttaa Filippiineiltä Suomeen, osoittaa, että hän on arvioinut sen itselleen parhaaksi vaihtoehdoksi. Hän on täysivaltainen ihminen kuten mekin, ja hänellä on oikeus tehdä taloudellisia valintoja. Sinä et tiedä häntä paremmin, mikä on hänelle parasta. — juhana vartiainen (@filsdeproust) January 29, 2022

Ei, eihän sitä kenenkään niskaan kaadeta. Mutta jos ei saa työntekijöitä kannataa palkata niitä joita saa. Jolloin työssäolevienkin työtaakka vähenee ja työssä viihtyminen paranee. — Anders Adlercreutz (@adleande) January 29, 2022