Juhana Vartiainen: Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan kansantalous hyötyy kaikkia koskevasta hyvästä työttömyysturvasta.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen esittää, että oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan laajennetaan koskemaan kaikkia palkansaajia.

– Ei ole millään mittarilla reilua ja oikeudenmukaista, että kaikki palkansaajat maksavat työttömyysvakuutusmaksuja ja osallistuvat ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitukseen, mutta ansiosidonnaiseen päivärahaan ovat oikeutettuja ainoastaan työttömyyskassojen jäsenet, hän sanoo.

Vartiainen pitää selvityshenkilö Mauri Kotamäen raporttia yleisestä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tervetulleena.

Vartiainen sanoo, että tällä hetkellä heikommin vakuutettuja ovat juuri he, jotka muutenkin ovat keskimäärin heikommassa työmarkkina-asemassa. Kotamäen raportissa esitellään yhdenvertaisuusongelmaan kolme ratkaisumallia, joiden avulla järjestelmän voisi muuttaa yleiseksi ja koskemaan kaikkia työssäoloehdon täyttäviä henkilöitä.

Vartiainen korostaa, että nyt on tärkeää saada laajasti puolueet ja muut toimijat sitoutumaan tavoitteeseen yleisestä ansioturvasta. Tämän jälkeen on vasta vuorossa keinojen tarkempi pohdinta.

– Kyllä minun oikeustajuni sanoo, että jos maksat, olet myös oikeutettu työttömyysvakuutukseen. Tämä on hyvän sosiaalivakuutuksen perusperiaate. Työttömyyskassojen jäsenmaksujen osuus rahoituksesta on vain 5,5 prosenttia. On aika julmaa, että tämän muutaman prosentin lisämaksuosuuden puuttuessa viedään oikeus ansiosidonnaiseen kokonaan.

Vartiainen huomauttaa, että koko kansantalous hyötyy kaikkia koskevasta hyvästä työttömyysturvasta. Talouden kehitys vakautuu ja luottamus kasvaa, kun kotitaloudet kokevat laajemmin oman tilanteensa varmemmaksi myös suhdannevaihtelujen keskellä.

– Kokoomuksen kannustinloukkutyöryhmässä on odotettu Kotamäen raporttia. Otamme yleisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan valmistelun lähtökohdaksi, ja hyödynnämme raportin havaintoja erilaisista toteutuskeinoista, Vartiainen kertoo.