”Juha Sipilään kohdistunut väkivallanteko järkyttää syvästi”

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoo järkyttyneensä kansanedustaja Juha Sipilään (kesk.) kohdistuneesta väkivallanteosta.

Tiistaina uutisoitiin, että kansanedustajaan käytiin viime viikolla käsiksi eduskunnan edessä. Juha Sipilä kertoo MTV:lle välikohtauksen tapahtuneen torstaina ”keskellä kirkasta päivää”. Sipilän mukaan hänen kimppuunsa käytiin nyrkein.

− Henkilöön kohdistuvasta vihanlietsonnasta on lyhyt matka tekoihin. Kollega Juha Sipilään kohdistunut väkivallanteko on järkyttänyt minua syvästi, Annika Saarikko kommentoi Twitterissä.

− Meillä kaikilla on vastuu yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Toivotan Juhalle ja hänen läheisilleen voimia, hän jatkaa.

— Annika Saarikko (@AnnikaSaarikko) January 12, 2021