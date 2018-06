Juha Sipilä maahanmuuttoa käsittelevään EU-kokoukseen

Pääministeri Juha Sipilä osallistuu sunnuntaina EU-päämiesten epäviralliseen tapaamiseen, jossa käsitellään muuttoliikettä. Pääministeri kertoo asiasta Twitterissä.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin koolle kutsumassa kokouksessa pyritään löytämään ratkaisuja ennen ensi viikolla pidettävää Eurooppa-neuvoston huippukokousta. EU-johtajien odotetaan keskustelevan muuttoliikepolitiikan sisäisestä ja ulkoisesta ulottuvuudesta, myös Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 20, 2018