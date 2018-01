Juha Sipilä Ylellä: Aktiivimalliin tehdään tarvittaessa muutoksia

Pääministerin mukaan julkiseen keskusteluun työttömyysturvan aktiivimallista liittyy pelottelua.

Juha Sipilän (kesk.) mielestä vastaavaa pelottelua on nähty hallituksen aiempienkin työllisyystoimenpiteiden yhteydessä.

– Tähän kauteen on liittynyt tällainen pelottelu, että jokaista asiaa käydään läpi hyvin pelonsekaisin tuntein. Esimerkiksi sitä, että työttömiä haastatellaan kolmen kuukauden välein ja tehdään henkilökohtainen työllistämissuunnitelma. Ei siitä kukaan enää puhu, koska se havaittiin hyväksi, Sipilä sanoo Ylelle.

Sipilän mukaan työttömyysturvan aktiivimallin tavoitteena on saada jokainen työtön työmarkkinoiden käytettäväksi.

– Tämä on yksi osa niin sanottua kymppilistaa, jossa on useita toimia. Osa toimista helpottaa esimerkiksi työttömästä yrittäjäksi siirtymistä, työttömänä opiskelua ja niin edespäin.

Lakiin liittyy huolia siitä, että kaikille työttömille aktiivisuusvaatimuksen täyttäminen ei välttämättä ole yrityksestä huolimatta mahdollista.

Sipilän mukaan aktiivimalliin tehdään muutoksia, mikäli tarve vaatii.

– Jo eduskunnan ponsi velvoittaa meitä siihen, että me katsomme kolmen kuukauden päästä ensimmäisen kerran, miten tämä on käytännössä toiminut. Sitten sitä säädetään, jos tarvetta on, Sipilä sanoi.