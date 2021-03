Juha Sipilä: Velka huolettaa, päätöksiä on pystyttävä tekemään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen pääministerin mukaan työllisyystoimia pitää syntyä lisää.

Keskustan kansanedustaja Juha Sipilä puhui eduskunnan täysistunnossa lisäbudjettia käsiteltäessä.

– Koronaa täytyy hoitaa, ja talouspolitiikan pitää olla elvyttävää, mutta on kyllä myönnettävä, että tämä velkaantuminen huolettaa. Viime vuonna me otimme velkaa 3 500 euroa per suomalainen, Juha Sipilä aloitti.

– Se on suurin piirtein yhtä paljon kuin kunnilla keskimäärin on velkaa per asukas. Tänä vuonna otetaan ainakin puolet tästä vielä lisää.

Sipilän mukaan ”meidän pitäisi nyt suunnata katsetta eteenpäin yli tämän korona-ajan ja saada ainakin kaksi asiaa aikaiseksi”.

– Toinen on se, että kehysriihessä pitää pystyä tekemään päätös menokehykseen palaamisesta. Toinen on se, että meidän pitää löytää uudet keinot siihen, miten Suomi pääsee jälleen kasvun uralle, Sipilä sanoi.

– Talouskasvu on aivan välttämätön Suomelle, jos me haluamme pitää nykyisen elintasomme, nykyiset hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja etuudet voimassa.

Entinen pääministeri totesi valtiovarainministeriön ennustavan, että talouskasvu seuraavan kymmenen vuoden aikana on keskimäärin yksi prosentti per vuosi.

– Naapurit kasvavat tuplavauhtia. Se minimi meille on kaksi prosenttia per vuosi, että me pystymme rahoittamaan nämä yhteiskunnan tärkeät palvelut, joita kaikki täällä korostamme, hän huomautti.

Juha Sipilä kysyi retorisesti, mistä kasvu sitten syntyy.

– Ensinnäkin työn määrä eli ne työllisyystoimet, toimet työllisyysasteen nostamiseksi. Niitä ei vielä paljon pöydässä ole, niitä pitää syntyä lisää, hän totesi.

– Toinen tärkeä elementti, joka tämän salin keskusteluissa monesti unohtuu, on tuottavuus. Tuottavuuteen vaikutetaan investoinneilla, tuotekehitysinvestoinneilla, mutta erityisesti meitä vaivaa tällä hetkellä osaajapula. Kun yrityksiltä kysytään, mikä on kasvun suurin este tällä hetkellä, niin osaajapula tulee vastaukseksi. Ja kyllä se vastaus siihen on paitsi kotimaisen koulutuksen lisääminen niin myöskin työperäisen maahanmuuton selkeä lisääminen.

Kolmas asia Juha Sipilän mukaan on vaihtotase.

– Ja siellä erityisesti kaikki toimet, mitkä tähtäävät siihen, että vientiteollisuutemme pärjää kilpailussa.

– Kaikille näille kolmelle alueelle, jotka ovat kasvun takana, pitää kehysriihessä pystyä tekemään päätöksiä, ja kaikki ne päätökset eivät ole helppoja.